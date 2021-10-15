Жительница Актау за 900 тысяч тенге обещала работу в нефтяной компании

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С заявлением в полицию о мошеннических действиях жительницы Актау обратился 26-летний местный житель.



- По словам гражданина, в мае этого года он перевёл денежные средства на банковскую карту «Kaspi» женщине, которая обещала его устроить на работу в организацию «КаламкасМунайГаз». Но до сих пор 26-летний парень не дождался ни обещанной работы, ни возврата денег. Сумма ущерба составила 900 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного Кодекса РК (мошенничество). Расследование продолжается, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.