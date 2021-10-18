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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:58

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Присягу приняли пограничники в Актау

Торжественное принятие присяги прошло на строевом плацу первого дивизиона береговой охраны, сообщил пресс-секретарь КНБ РК по Мангистауской области, майор Ерсин Кайбуллин.

Фото дал пресс-секретарь КНБ РК по Мангистауской области, майор Ерсин Кайбуллин
Воинскую присягу в это воскресенье, 18 октября, приняли свыше 200 военнослужащих срочной службы. Новобранцы были призваны из разных регионов страны.

Присягу приняли пограничники в Актау


- Желаю достойно пройти все этапы воинской службы и с гордостью носить звание пограничника, быть верным своему воинскому долгу, - поздравил своих старших товарищей самый юный воспитанник военно-патриотического кружка «Жас шекарашы» - учащийся третьего класса средней школы №6 в Актау Улан Толеухан.


Присягу приняли пограничники в Актау


Мероприятие транслировалось в онлайн-формате через официальный аккаунт пограничной службы.

Присягу приняли пограничники в Актау



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