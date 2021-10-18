Присягу приняли пограничники в Актау

- Желаю достойно пройти все этапы воинской службы и с гордостью носить звание пограничника, быть верным своему воинскому долгу, - поздравил своих старших товарищей самый юный воспитанник военно-патриотического кружка «Жас шекарашы» - учащийся третьего класса средней школы №6 в Актау Улан Толеухан.

Воинскую присягу в это воскресенье, 18 октября, приняли свыше 200 военнослужащих срочной службы. Новобранцы были призваны из разных регионов страны.Мероприятие транслировалось в онлайн-формате через официальный аккаунт пограничной службы.