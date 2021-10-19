После крупного пожара на мусорной свалке между чиновниками и спасателями разгорелся спор в Актау

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Специалисты ДЧС присвоили пожару на мусорном полигоне третий уровень опасности. Полыхали отходы на 700 квадратных метрах. Работу огнеборцев осложнял ветер. Но главная претензия, как передает телеканал «Астана», у спасателей к местным чиновникам.
По их словам, они давно просили городские власти разобраться со стихийной свалкой, но так и не были услышаны.
- Пожар происходит каждый год 5-6 раз. На данный момент земля находится на балансе акимата. Со стороны управления по ЧС Актау несколько раз уведомляли, что есть такая-то проблема, территория превращается в свалку, надо принять необходимые меры, мы сообщали акимату, - сказал Жандос Кенжебаев, начальник УЧС Актау.
В акимате же уверяют, что не игнорировали просьбы спасателей. Несколько раз даже проводили на этом месте субботники. А организовал свалку один из местных предпринимателей. Бизнесмен владеет прилегающим участком, но за деньги пропускал мусоровозы.
- Самозванец, который сказал, что там открыт полигон для трамбовки мусорных отходов и за определенную сумму пропускал мусоровозы. Поэтому люди думали, что делают это законно. Он людей обманывал. Сейчас отдел архитектуры и ЧС выясняют детали, после чего документы будут переданы в полицию, отметил Алпысбай Таубаев, заместитель акима Актау.
Алия Шулембай
По их словам, они давно просили городские власти разобраться со стихийной свалкой, но так и не были услышаны.
- Пожар происходит каждый год 5-6 раз. На данный момент земля находится на балансе акимата. Со стороны управления по ЧС Актау несколько раз уведомляли, что есть такая-то проблема, территория превращается в свалку, надо принять необходимые меры, мы сообщали акимату, - сказал Жандос Кенжебаев, начальник УЧС Актау.
В акимате же уверяют, что не игнорировали просьбы спасателей. Несколько раз даже проводили на этом месте субботники. А организовал свалку один из местных предпринимателей. Бизнесмен владеет прилегающим участком, но за деньги пропускал мусоровозы.
- Самозванец, который сказал, что там открыт полигон для трамбовки мусорных отходов и за определенную сумму пропускал мусоровозы. Поэтому люди думали, что делают это законно. Он людей обманывал. Сейчас отдел архитектуры и ЧС выясняют детали, после чего документы будут переданы в полицию, отметил Алпысбай Таубаев, заместитель акима Актау.
Алия Шулембай