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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:29

Просмотров: 1631

После крупного пожара на мусорной свалке между чиновниками и спасателями разгорелся спор в Актау

Более 13-ти часов спасателям пришлось тушить пожар на мусорном полигоне в Актау. По данным специалистов ДЧС Мангистау, они давно просили городские власти разобраться со стихийной свалкой, но так и не были услышаны. Об этом сообщает телеканал «Астана».

Кадр видео
Специалисты ДЧС присвоили пожару на мусорном полигоне третий уровень опасности. Полыхали отходы на 700 квадратных метрах. Работу огнеборцев осложнял ветер. Но главная претензия, как передает телеканал «Астана», у спасателей к местным чиновникам.

По их словам, они давно просили городские власти разобраться со стихийной свалкой, но так и не были услышаны.

- Пожар происходит каждый год 5-6 раз. На данный момент земля находится на балансе акимата. Со стороны управления по ЧС Актау несколько раз уведомляли, что есть такая-то проблема, территория превращается в свалку, надо принять необходимые меры, мы сообщали акимату, - сказал Жандос Кенжебаев, начальник УЧС Актау.

В акимате же уверяют, что не игнорировали просьбы спасателей. Несколько раз даже проводили на этом месте субботники. А организовал свалку один из местных предпринимателей. Бизнесмен владеет прилегающим участком, но за деньги пропускал мусоровозы.

- Самозванец, который сказал, что там открыт полигон для трамбовки мусорных отходов и за определенную сумму пропускал мусоровозы. Поэтому люди думали, что делают это законно. Он людей обманывал. Сейчас отдел архитектуры и ЧС выясняют детали, после чего документы будут переданы в полицию, отметил Алпысбай Таубаев, заместитель акима Актау.



Алия Шулембай



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Комментарии ( 3 )

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  • Феникс
  • Космос
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 16:11
Для эксперимента надо попробовать хотя бы что-нибудь устроить на акиматовской земле и подождать через сколько часов дней или скорее всего часов это что-нибудь чиновники прикроют. Максимум на следующий день, возможно в тот же день. А вы говорите что кто-то целую свалку организовал скрытно... Организатора этой бендеровской махинации надо искать среди наших "честнейших" чиновников.

А таинственный бизнесмен, организовавший якобы все это должен оплатить стоимость вывоза мусора и рекультивацию, или сесть в тюрьму если не сможет заплатить. Урон, если его подсчитать как положено получится огромным, ему легче будет сесть на нары.
 
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  • watlow
  • tolk
  • nazarbayevskii
  • Кинст
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 Космос (Посетители) Сегодня, 15:37
Цитата: "- Самозванец, который сказал, что там открыт полигон для трамбовки мусорных отходов и за определенную сумму пропускал мусоровозы. Поэтому люди думали, что делают это законно. Он людей обманывал."

Разве "таинственный бизнесмен", уже только за это, не должен быть "закрыт" и давать показания?
 
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 Nezhniy (Посетители) Сегодня, 15:14
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