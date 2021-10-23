Зарплаты рабочим пообещали выровнять в Мангистау

- Из 23 случаев забастовок в Жанаозене и Жетыбае 80 процентов были с требованиями повышения заработной платы. Министерствам дано поручение выровнять зарплаты работников, трудящихся на одном предприятии. Идёт процесс унификации зарплат, - отметил чиновник.

- Если на протяжении нескольких дней рабочие пишут работодателю, но он не отвечает, то на предприятие прибывают сотрудники местной трудовой инспекции, - сообщил главный инспектор по труду Толеген Оспанкулов.

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана заявили о планах выровнять зарплаты рабочих, которые трудятся в одной сфере.По словам Ербола Нургалиева, в этом году трудовые споры были на 363 предприятиях, 333 из них решены.Ранее суды в регионе признали незаконными несколько забастовок рабочих. Протестующие не всегда добиваются своего: в некоторых компаниях участники забастовок были уволены или сокращены.На фоне забастовок на западе Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев в сентябре поручил государственным органам и фонду «Самрук-Казына» создать межведомственный штаб.Представители министерства сообщили, что штаб создан, но не привели информацию о его деятельности. Работа всё еще продолжается, о результатах они пообещали сообщить позже.Эксперты объясняют рост забастовок в стране ростом цен, ухудшением социально-экономического положения населения, а также отсутствием независимых профсоюзов, которые способны быть эффективным посредником между работодателем и работниками.