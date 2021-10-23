Зарплаты рабочим пообещали выровнять в Мангистау

Работники нефтесервисной компании в Мангистауской области во время забастовки. Фото «Радио Азаттык»
В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана заявили о планах выровнять зарплаты рабочих, которые трудятся в одной сфере.
По словам Ербола Нургалиева, в этом году трудовые споры были на 363 предприятиях, 333 из них решены.
Ранее суды в регионе признали незаконными несколько забастовок рабочих. Протестующие не всегда добиваются своего: в некоторых компаниях участники забастовок были уволены или сокращены.
На фоне забастовок на западе Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев в сентябре поручил государственным органам и фонду «Самрук-Казына» создать межведомственный штаб.
Представители министерства сообщили, что штаб создан, но не привели информацию о его деятельности. Работа всё еще продолжается, о результатах они пообещали сообщить позже.
Эксперты объясняют рост забастовок в стране ростом цен, ухудшением социально-экономического положения населения, а также отсутствием независимых профсоюзов, которые способны быть эффективным посредником между работодателем и работниками.
- Из 23 случаев забастовок в Жанаозене и Жетыбае 80 процентов были с требованиями повышения заработной платы. Министерствам дано поручение выровнять зарплаты работников, трудящихся на одном предприятии. Идёт процесс унификации зарплат, - отметил чиновник.
По словам Ербола Нургалиева, в этом году трудовые споры были на 363 предприятиях, 333 из них решены.
Ранее суды в регионе признали незаконными несколько забастовок рабочих. Протестующие не всегда добиваются своего: в некоторых компаниях участники забастовок были уволены или сокращены.
- Если на протяжении нескольких дней рабочие пишут работодателю, но он не отвечает, то на предприятие прибывают сотрудники местной трудовой инспекции, - сообщил главный инспектор по труду Толеген Оспанкулов.
На фоне забастовок на западе Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев в сентябре поручил государственным органам и фонду «Самрук-Казына» создать межведомственный штаб.
Представители министерства сообщили, что штаб создан, но не привели информацию о его деятельности. Работа всё еще продолжается, о результатах они пообещали сообщить позже.
Эксперты объясняют рост забастовок в стране ростом цен, ухудшением социально-экономического положения населения, а также отсутствием независимых профсоюзов, которые способны быть эффективным посредником между работодателем и работниками.
Оставьте свой комментарий первым.