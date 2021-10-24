«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.32 KZT
  • €1 = 496.24 KZT
  • 1 RUB = 6.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:28

Просмотров: 829

Пациенты онкологического диспансера в Актау пожаловались на отсутствие отопления

На отсутствие отопления пожаловались пациенты областного онкологического диспансера в 1А микрорайоне.

Фото из архива Lada.kz
Как говорят пациенты диспансера, во всём здании в палатах нет отопления.

- Здесь лежат люди с ослабленным иммунитетом, они мёрзнут. Приходится надевать тёплые кофты, гамаши, зимние носки. Странно, что администрация не приняла меры, когда это было нужно. Отопительный сезон начался в 10-ых числах, а уже, извините, 24 октября. Если бы это была рядовая поликлиника, где люди пришли на приём и ушли, спустя, положим, час. А это ведь серьёзное учреждение, где, в первую очередь, должно было быть отопление, - возмущается одна из пациенток.


Подключить отопление пациентам онкологического диспансера пообещали к середине следующей недели.

Дозвониться до медучреждения журналисту Lada.kz не удалось.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика