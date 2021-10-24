Пациенты онкологического диспансера в Актау пожаловались на отсутствие отопления

- Здесь лежат люди с ослабленным иммунитетом, они мёрзнут. Приходится надевать тёплые кофты, гамаши, зимние носки. Странно, что администрация не приняла меры, когда это было нужно. Отопительный сезон начался в 10-ых числах, а уже, извините, 24 октября. Если бы это была рядовая поликлиника, где люди пришли на приём и ушли, спустя, положим, час. А это ведь серьёзное учреждение, где, в первую очередь, должно было быть отопление, - возмущается одна из пациенток.

Как говорят пациенты диспансера, во всём здании в палатах нет отопления.Подключить отопление пациентам онкологического диспансера пообещали к середине следующей недели.Дозвониться до медучреждения журналисту Lada.kz не удалось.