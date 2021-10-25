Ездят по лункам и давят деревья в парке «Акбота»: Жители Актау просят акимат принять меры

- За всё лето пострадало немало деревьев. Их попросту ломают, и они уже не выживут. Пусть нас услышит акимат. Машинки и электрокары - это полноценные транспортные средства. Им выделена специальная полоса за парком. Может, тогда из парка сделать ипподром? Нужно либо убирать их, либо контролировать как-то процесс. Сколько они будут наносить ещё урон, - задалась вопросом Виктория.

Местная жительница Виктория со своей сестрой всё лето проработали в парке «Акбота» озеленителями. В настоящее время они занимаются расчисткой территории от мусора.Как говорит Виктория, в парке остро стоит проблема с игровыми машинками, велосипедами и электрокарами, которые сдают в аренду. Отдыхающие пренебрегают тротуарными дорожками и передвигаются по лункам и по тем участкам, где высажены деревья.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.