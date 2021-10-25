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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:45

Просмотров: 1392

Ездят по лункам и давят деревья в парке «Акбота»: Жители Актау просят акимат принять меры

Зелёные насаждения в парке «Акбота», как заявляют горожане, погибают от игровых машинок и электрокаров.

Кадр видео
Местная жительница Виктория со своей сестрой всё лето проработали в парке «Акбота» озеленителями. В настоящее время они занимаются расчисткой территории от мусора.

Как говорит Виктория, в парке остро стоит проблема с игровыми машинками, велосипедами и электрокарами, которые сдают в аренду. Отдыхающие пренебрегают тротуарными дорожками и передвигаются по лункам и по тем участкам, где высажены деревья.

- За всё лето пострадало немало деревьев. Их попросту ломают, и они уже не выживут. Пусть нас услышит акимат. Машинки и электрокары - это полноценные транспортные средства. Им выделена специальная полоса за парком. Может, тогда из парка сделать ипподром? Нужно либо убирать их, либо контролировать как-то процесс. Сколько они будут наносить ещё урон, - задалась вопросом Виктория.




Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.



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Комментарии ( 4 )

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  • Феникс
 Kitcat (Посетители) Сегодня, 14:16
То что коммерсанты устроили в парке - конечно это тихий ужас. Мало того что там АБСОЛЮТНО никакой документации разрешающий торговлю и предоставление услуг, так ещё и гадят. Слов нет, как их назвать???
 
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  • Кари
  • ЁмоЁ
  • Неравнодушный
 Феникс (Посетители) Сегодня, 11:18
Люди перестали быть людьми! Живут большинство, по принципу главное пожирать, покататься и кучу мусора после себя оставить на это только и способны! Переломать, испортить, уничтожить это быстро, вот только восстановить трудно ,так что скоро отдыхать и кататься на машинках будут по загаженному пустырю. Каждому человеку воздастся по делам его.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Кари
  • ЁмоЁ
  • zhanino
  • Неравнодушный
 Toryn (Посетители) Сегодня, 11:13
Спасибо Виктории и ее сестре что наводят порядок в парке. А с этими аттракционами что то делать пора... Раз люди не ценят - то зачем им это? Просто убрать насовсем и все... и выделите где нибудь в тридцатых микрорайонах территорию, огородите ее и пусть там насаются, кто хочет тот и пойдет, а остальные кто не хочет будет гулять спокойно в парках и скверах...
 
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  • sakura.68
  • Кинст
  • Toryn
  • zhanino
  • Неравнодушный
 Empro (Посетители) Сегодня, 10:32
Да с самого начала надо было гнать их. Гастеров. С набережной выгнали, потом в парк скинули. Потом пластмассы нассажали. Город чудес...
 
 

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