Картины на шкурах зверей пишут художники в Мангистау

- Я впервые в жизни написал картину на шкуре зверя. Процесс масляной краской занял три дня. Рисовать было непросто, но результат того стоит. Получилось потрясающе, - поделился Жасулан Егеубаев.

Народные умельцы Даулет Мукашев и Жасулан Егеубай проживают в Каракиянском районе.Даулет Мукашев с детства мечтал стать мастером кожевенного производства. В настоящее время он занимается поиском материалов - кожи животных. Мужчина часто выходит на охоту. Его верные спутники: конь, собака и беркут - помогают ему ловить степных лис, волков и других зверей.Второй его напарник в тандеме Жасулан Егеубай, который пишет на выделанной коже животных масляной краской.Первое своё творение они создали на овечьей шкуре. Жасулан Егеубай написал этюд охоты с ловчими птицами. Совместный труд занял около недели.В ближайшее время мастера планируют организовать выставку.