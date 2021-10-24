Картины на шкурах зверей пишут художники в Мангистау

Первое творение мастеров на овечьей шкуре. Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Народные умельцы Даулет Мукашев и Жасулан Егеубай проживают в Каракиянском районе.
Даулет Мукашев с детства мечтал стать мастером кожевенного производства. В настоящее время он занимается поиском материалов - кожи животных. Мужчина часто выходит на охоту. Его верные спутники: конь, собака и беркут - помогают ему ловить степных лис, волков и других зверей.
Второй его напарник в тандеме Жасулан Егеубай, который пишет на выделанной коже животных масляной краской.
Первое своё творение они создали на овечьей шкуре. Жасулан Егеубай написал этюд охоты с ловчими птицами. Совместный труд занял около недели.
В ближайшее время мастера планируют организовать выставку.
Даулет Мукашев с детства мечтал стать мастером кожевенного производства. В настоящее время он занимается поиском материалов - кожи животных. Мужчина часто выходит на охоту. Его верные спутники: конь, собака и беркут - помогают ему ловить степных лис, волков и других зверей.
Второй его напарник в тандеме Жасулан Егеубай, который пишет на выделанной коже животных масляной краской.
Первое своё творение они создали на овечьей шкуре. Жасулан Егеубай написал этюд охоты с ловчими птицами. Совместный труд занял около недели.
- Я впервые в жизни написал картину на шкуре зверя. Процесс масляной краской занял три дня. Рисовать было непросто, но результат того стоит. Получилось потрясающе, - поделился Жасулан Егеубаев.
В ближайшее время мастера планируют организовать выставку.
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