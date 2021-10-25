Дольщики жилого комплекса «Атамекен» в Актау попросили помощь у президента

Дольщики ЖК «Атамекен»
Дольщики рассказали, что пришли к акимату Мангистауской области в надежде, что новый глава региона поспособствует им в решении их проблемы. По словам людей, они семь лет ждут, когда достроят их жилой комплекс.
- Многие из нас, продав своё единственное жильё для улучшения жилищных условий, вложились в строящееся ЖК и теперь скитаются по съёмным квартирам, что, в свою очередь, накладывает большую нагрузку на семейный бюджет в это не простое время. Неоднократные обращения в акиматы Актау и Мангистауской области не привели к положительному решению данного вопроса. На встрече с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым 18 октября представитель вкладчиков описал ситуацию с нашим ЖК и попросил содействия в решении проблемы, так как это служит причиной нарастания социально-бытового напряжения у дольщиков, которые в мае уже выходили на митинг перед областным акиматом. Но аким в жёсткой форме дал ответ, что это проблема самих дольщиков, и ему безразлично соберутся ли 100-200 дольщиков повторно перед окнами акимата, проблема долгостроя решена не будет. Данное заявление акима считаем провокационным и недостойным. Проблема долгостроя, при наличии политической воли, решаема акимом. Другие строительные организации Актау готовы достроить наш ЖК, который завершён на 90 процентов, но ждут согласования от местных исполнительных органов, - говорят дольщики.
Жильцы записали видеообращение, в котором попросили содействие у президента страны.
- Я вложилась в данное строительство 30 декабря 2014 года через «Жилстройсбербанк». Взяла кредит вместе с мужем. На сегодняшний день это строительство не завершено. И мне хотелось бы знать, когда завершится данное строительство. Уважаемый Касым-Жомарт Токаев, просим вас вмешаться в нашу ситуацию. Мы ждём семь лет, а нам говорят, что нет денег. Сколько можно искать оправдания, - говорят люди.
В акиматах Актау и Мангистауской области сообщили, что никак не могут прокомментировать данную ситуацию, и предложили жильцам обратиться в правоохранительные органы.
Напомним, ранее вкладчики сообщали, что новый застройщик заставляет их покупать место в паркинге за 2 миллиона тенге.
- Многие из нас, продав своё единственное жильё для улучшения жилищных условий, вложились в строящееся ЖК и теперь скитаются по съёмным квартирам, что, в свою очередь, накладывает большую нагрузку на семейный бюджет в это не простое время. Неоднократные обращения в акиматы Актау и Мангистауской области не привели к положительному решению данного вопроса. На встрече с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым 18 октября представитель вкладчиков описал ситуацию с нашим ЖК и попросил содействия в решении проблемы, так как это служит причиной нарастания социально-бытового напряжения у дольщиков, которые в мае уже выходили на митинг перед областным акиматом. Но аким в жёсткой форме дал ответ, что это проблема самих дольщиков, и ему безразлично соберутся ли 100-200 дольщиков повторно перед окнами акимата, проблема долгостроя решена не будет. Данное заявление акима считаем провокационным и недостойным. Проблема долгостроя, при наличии политической воли, решаема акимом. Другие строительные организации Актау готовы достроить наш ЖК, который завершён на 90 процентов, но ждут согласования от местных исполнительных органов, - говорят дольщики.
Жильцы записали видеообращение, в котором попросили содействие у президента страны.
- Я вложилась в данное строительство 30 декабря 2014 года через «Жилстройсбербанк». Взяла кредит вместе с мужем. На сегодняшний день это строительство не завершено. И мне хотелось бы знать, когда завершится данное строительство. Уважаемый Касым-Жомарт Токаев, просим вас вмешаться в нашу ситуацию. Мы ждём семь лет, а нам говорят, что нет денег. Сколько можно искать оправдания, - говорят люди.
В акиматах Актау и Мангистауской области сообщили, что никак не могут прокомментировать данную ситуацию, и предложили жильцам обратиться в правоохранительные органы.
Напомним, ранее вкладчики сообщали, что новый застройщик заставляет их покупать место в паркинге за 2 миллиона тенге.