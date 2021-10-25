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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: 25-10-2021, 16:24

Просмотров: 5664

Дольщики жилого комплекса «Атамекен» в Актау попросили помощь у президента

Дольщики жилого комплекса «Атамекен» в Актау семь лет не могут дождаться своих квартир. По словам людей, очередной поход, теперь уже к новому акиму Мангистауской области, не увенчался успехом. Там вкладчикам посоветовали обратиться в правоохранительные органы.

Дольщики ЖК «Атамекен»
Дольщики рассказали, что пришли к акимату Мангистауской области в надежде, что новый глава региона поспособствует им в решении их проблемы. По словам людей, они семь лет ждут, когда достроят их жилой комплекс.

- Многие из нас, продав своё единственное жильё для улучшения жилищных условий, вложились в строящееся ЖК и теперь скитаются по съёмным квартирам, что, в свою очередь, накладывает большую нагрузку на семейный бюджет в это не простое время. Неоднократные обращения в акиматы Актау и Мангистауской области не привели к положительному решению данного вопроса. На встрече с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым 18 октября представитель вкладчиков описал ситуацию с нашим ЖК и попросил содействия в решении проблемы, так как это служит причиной нарастания социально-бытового напряжения у дольщиков, которые в мае уже выходили на митинг перед областным акиматом. Но аким в жёсткой форме дал ответ, что это проблема самих дольщиков, и ему безразлично соберутся ли 100-200 дольщиков повторно перед окнами акимата, проблема долгостроя решена не будет. Данное заявление акима считаем провокационным и недостойным. Проблема долгостроя, при наличии политической воли, решаема акимом. Другие строительные организации Актау готовы достроить наш ЖК, который завершён на 90 процентов, но ждут согласования от местных исполнительных органов, - говорят дольщики.

Жильцы записали видеообращение, в котором попросили содействие у президента страны.

- Я вложилась в данное строительство 30 декабря 2014 года через «Жилстройсбербанк». Взяла кредит вместе с мужем. На сегодняшний день это строительство не завершено. И мне хотелось бы знать, когда завершится данное строительство. Уважаемый Касым-Жомарт Токаев, просим вас вмешаться в нашу ситуацию. Мы ждём семь лет, а нам говорят, что нет денег. Сколько можно искать оправдания, - говорят люди.

В акиматах Актау и Мангистауской области сообщили, что никак не могут прокомментировать данную ситуацию, и предложили жильцам обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, ранее вкладчики сообщали, что новый застройщик заставляет их покупать место в паркинге за 2 миллиона тенге.




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Комментарии ( 6 )

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 Gurabaz (Посетители) Вчера, 11:01
Очередной раз убеждаюсь что Акимату пофиг на людей, теперь понятно почему в Казахстане большой отток населения, с таким отношением к своему народу, если вы не можете регулировать вопрос с этим бесконтрольным строительством, то зачем вы там нужны, или вам проще же пластиковые тюльпаны сажать, а не решать проблемные вопросы населения.

Бойтесь гнева терпеливых
 
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e.zh_k.a (Посетители) Вчера, 09:18
Может все застройщики города соберутся и как благотворительность, помогут им. Жалко уже на них смотреть. Это я как вариант говорю, но а делать не делать, это выбор каждого. Никто не обязан как говориться. Просто у этого ЖК уже все почти достроено, только внутри и благоустройство двора осталось как я поняла?
 
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zhanino (Посетители) Вчера, 08:53
а что власть может сделать? тут только через суд, тоже как финансовая пирамида, результата не будет. Единственно, перед тем как вкладываться, надо узнавать про застройщика абсолютно все, участвуют ли в фонде гарантированного страхования и др. Поэтому, жалко конечно, но тут вряд ли кто поможет. А так за счет других людей просить деньги, это нельзя
 
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 Ed Word (Посетители) 25 октября 2021 17:57
Вопрос конечно специфический, с точки зрения не вовлеченных - какие то конкретные граждане сами идут на риск приобретая жилье по низким ценам, а потом в случае чего помощи ожидают от государства, т.е. от всех других... Раньше было понятно когда с такими случаями сталкивались впервые, но сейчас когда таких случаев много, нужно делать выводы и принимать риски в учет и на себя. На мой взгляд практика страхования таких проектов где продают "воздух который должен стать квадратными метрами" должна помочь решить вопрос, т.е. либо Застройщик, либо покупатель при оформлении подобных сделок должны страховать сделку за свой счет и разбираться со страховой, а не ждать что их проблемы решат за общий счет, т.е. тех кто тут совсем не при делах. Мир всем!
 
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 zhaketay (Посетители) 25 октября 2021 17:36
Нужно давать разрешение на строительство жилья только тем строительным организациям, которые участвуют в «Фонде гарантированного жилищного строительства» (Казахстанской ипотечной компании). Таким образом интересы дольщиков будут защищены
 
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 chrome (Посетители) 25 октября 2021 17:07
Почему государство допускает чтоб происходило такое?
Вы раздать причитающиеся 10 соток под ижс не можете и организовать долевое строительство должным образом, при этом тоже не можете!
 
 

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