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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:23

Просмотров: 1078

На набережной Актау заработали два общественных туалета

Два туалета открыты на «Скальной тропе». Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото пресс-службы акима города
В акимате Актау отметили, что туалеты ранее не работали из-за того, что на инженерных сетях данных общественных туалетов проводилась уборка.

- Теперь для жителей и гостей города уборные будут открыты в соответствии с утверждённым графиком работы, - сообщили в акимате Актау.

Напомним, ранее жители Актау пожаловались на то, что на набережной города не работают туалеты.



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Комментарии ( 3 )

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  • Феникс
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 18:04
chrome, в уборной убирались с 2019 года, этакая "Большая стирка по нашему" или "камеди-акимат"... dance
 
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  • Феникс
  • Orion
  • Ingul
 chrome (Посетители) Сегодня, 17:10
Я что-то не понял, с 2019 года уборка шла? Почему не работали все это время?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • bekenova
  • chrome
  • Феникс
  • Ingul
 Кари (Посетители) Сегодня, 16:37
applause урааа, что-то долго убирались
 
 

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