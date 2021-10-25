На набережной Актау заработали два общественных туалета

Фото пресс-службы акима города
В акимате Актау отметили, что туалеты ранее не работали из-за того, что на инженерных сетях данных общественных туалетов проводилась уборка.
- Теперь для жителей и гостей города уборные будут открыты в соответствии с утверждённым графиком работы, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, ранее жители Актау пожаловались на то, что на набережной города не работают туалеты.
- Теперь для жителей и гостей города уборные будут открыты в соответствии с утверждённым графиком работы, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, ранее жители Актау пожаловались на то, что на набережной города не работают туалеты.