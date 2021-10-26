В Мангистауской области закрылись 10 провизорных стационаров

_фото из архива Lada.kz
Из 17 провизорных стационаров на сегодняшний день в области закрыты 10. Семь отделений продолжают работать: в Мангистауской областной больнице, детской больнице, перинатальном Центре, а также в Жанаозене, Бейнеуском, Мангистауском районах и селе Боранкул.
Из восьми стационаров, работавших в Актау, закрыты пять провизорных центров.
На сегодняшний день в стране прекращена работа 103 объектов, в которых предусмотрена 30 881 инфекционная койка.
Из восьми стационаров, работавших в Актау, закрыты пять провизорных центров.
На сегодняшний день в стране прекращена работа 103 объектов, в которых предусмотрена 30 881 инфекционная койка.
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