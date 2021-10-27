Сменился руководитель в управлении сельского хозяйства Мангистау

- Сфера сельского хозяйства в регионе нуждается в перезагрузке и применении новых подходов, - отметил Нурлан Ногаев.

Аким региона Нурлан Ногаев представил сегодня, 27 октября, активу области и коллективу управления сельского хозяйства нового руководителя.Глава региона поставил ряд задач перед ответственными лицами, касающихся сферы сельского хозяйства.У Казбека Ташимова два высших образования по специальности юриспруденция и ветеринарная санитария. Он имеет 20-летний трудовой стаж, из них 14 лет в сфере сельского хозяйства и ветеринарии.Казбек Ташимов работал руководителем районного отдела ветеринарии и областного управления ветеринарии.Последняя занимаемая должность - заместитель руководителя управления ветеринарии Западно-Казахстанской области.