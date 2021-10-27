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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:23

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Сменился руководитель в управлении сельского хозяйства Мангистау

Новым руководителем управления сельского хозяйства стал Казбек Ташимов, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставила пресс-служба акима Мангистауской области
Аким региона Нурлан Ногаев представил сегодня, 27 октября, активу области и коллективу управления сельского хозяйства нового руководителя.

- Сфера сельского хозяйства в регионе нуждается в перезагрузке и применении новых подходов, - отметил Нурлан Ногаев.


Глава региона поставил ряд задач перед ответственными лицами, касающихся сферы сельского хозяйства.

У Казбека Ташимова два высших образования по специальности юриспруденция и ветеринарная санитария. Он имеет 20-летний трудовой стаж, из них 14 лет в сфере сельского хозяйства и ветеринарии.

Казбек Ташимов работал руководителем районного отдела ветеринарии и областного управления ветеринарии.

Последняя занимаемая должность - заместитель руководителя управления ветеринарии Западно-Казахстанской области.

Сменился руководитель в управлении сельского хозяйства Мангистау



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