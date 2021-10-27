Похожего на волка зверя заметили на набережной жители Актау

- Часто местные жители путают шакала с красным волком, который в Казахстане по сути не обитает. В прошлом году уже была аналогичная ситуация, когда шакал оказался на набережной. В нашем крае шакалы часто встречаются в местностях, где есть камыши. Также они обитают в районе водоёма Караколь, - рассказали в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области.

Горожане стали свидетелями того, как в ночь на 27 октября по прогулочной зоне набережной спокойно пробежал некий зверь, похожий на красного волка.В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что на видео шакал.По итогам регулярных мониторингов и учётов в 2021 году численность шакалов в регионе составляет 1160 особей.