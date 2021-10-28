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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 385

Слово за акиматом Актау! Компания ТОО «Clover media group» готова убрать инсталляцию «Цветочное поле»

Инсталляция «Цветочное поле» вызвала общественный резонанс среди населения. Технический директор ТОО «Clover media group» Олжас Нурланов заявил, что в случае, если качество тюльпанов не устроит акимат города, то компания готова полностью собрать объект. Соответственно средства за данную работу выплачены не будут.

Фото из архива Lada.kz
По словам представителя компании, работы по декоративному освещению и установке малых архитектурных форм ещё не завершены.

- Ежедневно мы сталкиваемся с фактами вандализма, то есть неизвестные лица вырывают ещё не закреплённые цветы или ломают качели. Это негативно влияет на нашу работу, - сказал представитель компании.

В сентябре текущего года ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» заключило договор с ТОО «Clover media group».

На основании договора подрядчик ТОО «Clover media group» должен установить инсталляции декоративного освещения «Звёздное небо» и «Цветочное поле», декоративные малые архитектурные формы «Качели трио» и «Современная юрта».

Заместитель акима города Актау Алпысбай Таубаев отметил, что данные объекты не приняты на баланс акимата города и не оплачены. Однако, если качество декоративных инсталляций не будет соответствовать требованиям, то акимат принимать работу не будет.

Напомним, редакция ожидает от городских властей смету расчёта стоимости материалов, работ и других затрат по возведению инсталляции с пластиковыми тюльпанами.



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Комментарии ( 2 )

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 bekenova (Посетители) Сегодня, 12:27
там столько камер натыкано и думаю вандалы тут придуманная история, пусть лучше уберут позорное "Чудо света".
 
 

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