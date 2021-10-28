Слово за акиматом Актау! Компания ТОО «Clover media group» готова убрать инсталляцию «Цветочное поле»

Фото из архива Lada.kz
По словам представителя компании, работы по декоративному освещению и установке малых архитектурных форм ещё не завершены.
- Ежедневно мы сталкиваемся с фактами вандализма, то есть неизвестные лица вырывают ещё не закреплённые цветы или ломают качели. Это негативно влияет на нашу работу, - сказал представитель компании.
В сентябре текущего года ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» заключило договор с ТОО «Clover media group».
На основании договора подрядчик ТОО «Clover media group» должен установить инсталляции декоративного освещения «Звёздное небо» и «Цветочное поле», декоративные малые архитектурные формы «Качели трио» и «Современная юрта».
Заместитель акима города Актау Алпысбай Таубаев отметил, что данные объекты не приняты на баланс акимата города и не оплачены. Однако, если качество декоративных инсталляций не будет соответствовать требованиям, то акимат принимать работу не будет.
Напомним, редакция ожидает от городских властей смету расчёта стоимости материалов, работ и других затрат по возведению инсталляции с пластиковыми тюльпанами.
- Ежедневно мы сталкиваемся с фактами вандализма, то есть неизвестные лица вырывают ещё не закреплённые цветы или ломают качели. Это негативно влияет на нашу работу, - сказал представитель компании.
В сентябре текущего года ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» заключило договор с ТОО «Clover media group».
На основании договора подрядчик ТОО «Clover media group» должен установить инсталляции декоративного освещения «Звёздное небо» и «Цветочное поле», декоративные малые архитектурные формы «Качели трио» и «Современная юрта».
Заместитель акима города Актау Алпысбай Таубаев отметил, что данные объекты не приняты на баланс акимата города и не оплачены. Однако, если качество декоративных инсталляций не будет соответствовать требованиям, то акимат принимать работу не будет.
Напомним, редакция ожидает от городских властей смету расчёта стоимости материалов, работ и других затрат по возведению инсталляции с пластиковыми тюльпанами.