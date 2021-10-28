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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:39

Просмотров: 1314

Смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле» в Актау

В акимате Актау предоставили смету расчёта стоимости материалов, работ и других затрат по возведению инсталляции с пластиковыми тюльпанами.

Фото из архива Lada.kz
- Все декоративные формы - авторское произведение Кантарбаева Жуаза Куанышулы, и устанавливается на территории Республики первым в Актау, - сообщили в городской администрации.

Смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле»

Смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле» в Актау


Смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле» в Актау


Нпомним, между ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и ТОО «Clover media group» заключен договор №77 от 16.09.2021 года на проведение работ по декоративному освещению города Актау. Стоимость договора составляет 38 742 415 тенге без НДС, 43 391 504,80 тенге с учётом НДС.

Согласно договору, со стороны подрядной организации должны быть выполнены следующие работы:

- инсталляция декоративного освещения «Звёздное небо» (длина 50 метров) - 13 200 000 тенге;
- инсталляция декоративного освещения «Цветочное поле» (200 квадратных метров) - 15 404 000 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Качели трио» - 4 560 415 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Современная юрта» - 5 578 000 тенге.

Технический директор ТОО «Clover media group» Олжас Нурланов заявил, что в случае, если качество тюльпанов не устроит акимат города, то компания готова полностью собрать объект.



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Комментарии ( 5 )

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  • tom2005
  • Нурекен
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 16:39
Знаете просмотрев эту в кавычках "смету" но там извените цифры притянутые за уши...там только сама арматура и фурнитура помноженная на x2 уже тянет на 8 миллионов,одни только шурупы по цене выходят как анкерные болты...а кто объяснит,что значат уже приплюсованная за ранее электроэнергия,расходы как транспортные так и арендные расходы за инструменты и тгд они ,что получается приехали без своих инструментов,потом что там ещё за пункт аренды....и после сдачи поездок типа специалистов по дальнейшему обслуживанию туда и обратно и так в течении срока эксплуатации...дорогое однако же удовольствие выходит,а не легче и менее затратно было бы нанять своих специалистов из местных компании по инсталляциям. Короче выходит не смета,а очередное очковтирательство с многократным завышением цен и услуг . Большой и жирный кол а адрес двоечников из администрации акимата за попытку обвести общественность вокруг пальца...по типу лохов нашли ...и ввести в заблуждения своими очередными аферистическими трюками...
 
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  • Vohazab
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  • tom2005
  • Нурекен
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:13
Есть тут на сайте электрики? Чёт не пойму, если на эту хрень закупили термоусаживаемую трубку аж полтора километра (!) на 205 тыщ, то на кой хрен было ещё брать 1500 рулонов (!) изоленты (315 тыщ)?
Так же не понятно с травой. В смете проплачено за 300 квадратов (960 тыщ), а поле сделали всего 200 квадратов. Куда дели 100 квадратов? (а это 320 тыщ)
 
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  • diger
  • Vohazab
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  • Нурекен
 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:24
Лохотрон неслыханной щедрости в действии...

Технический директор ТОО «Clover media group» Олжас Нурланов заявил, что в случае, если качество тюльпанов не устроит акимат города, то компания готова полностью собрать объект.
А мнение горожан не интересует?
Горожане ПРОТИВ и вашей инсталляции и мнения акимата

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • diger
  • Empro
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  • Нурекен
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:20
устанавливается на территории Республики первым в Актау - оно и видно Актау как всегда бедалага chih
 
-1
  • leo529
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  • diger
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  • Нурекен
 Кари (Посетители) Сегодня, 15:12
Транспортные расходы на 500 тыщ, всё перечисленное можно было уложить в китайскую сумку и передать через проводника тыщ за 5
 
 

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