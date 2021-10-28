Смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле» в Актау

Фото из архива Lada.kz
- Все декоративные формы - авторское произведение Кантарбаева Жуаза Куанышулы, и устанавливается на территории Республики первым в Актау, - сообщили в городской администрации.
Смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле»
Нпомним, между ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и ТОО «Clover media group» заключен договор №77 от 16.09.2021 года на проведение работ по декоративному освещению города Актау. Стоимость договора составляет 38 742 415 тенге без НДС, 43 391 504,80 тенге с учётом НДС.
Согласно договору, со стороны подрядной организации должны быть выполнены следующие работы:
- инсталляция декоративного освещения «Звёздное небо» (длина 50 метров) - 13 200 000 тенге;
- инсталляция декоративного освещения «Цветочное поле» (200 квадратных метров) - 15 404 000 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Качели трио» - 4 560 415 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Современная юрта» - 5 578 000 тенге.
Технический директор ТОО «Clover media group» Олжас Нурланов заявил, что в случае, если качество тюльпанов не устроит акимат города, то компания готова полностью собрать объект.
Смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле»
Нпомним, между ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и ТОО «Clover media group» заключен договор №77 от 16.09.2021 года на проведение работ по декоративному освещению города Актау. Стоимость договора составляет 38 742 415 тенге без НДС, 43 391 504,80 тенге с учётом НДС.
Согласно договору, со стороны подрядной организации должны быть выполнены следующие работы:
- инсталляция декоративного освещения «Звёздное небо» (длина 50 метров) - 13 200 000 тенге;
- инсталляция декоративного освещения «Цветочное поле» (200 квадратных метров) - 15 404 000 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Качели трио» - 4 560 415 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Современная юрта» - 5 578 000 тенге.
Технический директор ТОО «Clover media group» Олжас Нурланов заявил, что в случае, если качество тюльпанов не устроит акимат города, то компания готова полностью собрать объект.