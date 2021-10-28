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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 74

«Мисс Актау – 2021» стала Сымбат Абылаева

Конкурс прошёл в онлайн формате. Жительница Актау учится в Казахском гуманитарно-юридическом университете имени Нарикбаева по специальности «Юриспруденция», передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz
Сымбат Абылаевой 20 лет. Она любит петь, а также четыре года активно занималась волейболом в школе. В 2017 году заняла второе место в соревновании по волейболу. Говорит на трёх языках: казахском, русском и английском.

«Мисс Актау – 2021» стала Сымбат Абылаева


«Мисс Актау – 2021» стала Сымбат Абылаева


В семье у девушки пятеро детей, она самая старшая. Родители занимаются бизнесом.

- Я, действительно, верю в выражение «Красота спасёт мир» и хочу нести добро, заниматься благотворительностью, быть примером для младшего поколения и не только, - поделилась девушка.

«Мисс Актау – 2021» стала Сымбат Абылаева


«Мисс Актау – 2021» стала Сымбат Абылаева


Среди членов жюри актер Тауекел Мусилим, певица Мадина Садвакасова, «Мисс Казахстан - 2013» и телеведущая Айдай Исаева, основатель KFW, дизайнер, стилист AlexChzhen.

Впервые региональные конкурсы проходят в онлайн-формате. Звёздное жюри просматривает анкеты 10 финалисток из каждого города, смотрит их фото и видеовизитки, а также проводит с девушками собеседование в Zoom-конференции.




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