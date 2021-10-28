«Мисс Актау – 2021» стала Сымбат Абылаева

Фото Tengrinews.kz
Сымбат Абылаевой 20 лет. Она любит петь, а также четыре года активно занималась волейболом в школе. В 2017 году заняла второе место в соревновании по волейболу. Говорит на трёх языках: казахском, русском и английском.
В семье у девушки пятеро детей, она самая старшая. Родители занимаются бизнесом.
- Я, действительно, верю в выражение «Красота спасёт мир» и хочу нести добро, заниматься благотворительностью, быть примером для младшего поколения и не только, - поделилась девушка.
Среди членов жюри актер Тауекел Мусилим, певица Мадина Садвакасова, «Мисс Казахстан - 2013» и телеведущая Айдай Исаева, основатель KFW, дизайнер, стилист AlexChzhen.
Впервые региональные конкурсы проходят в онлайн-формате. Звёздное жюри просматривает анкеты 10 финалисток из каждого города, смотрит их фото и видеовизитки, а также проводит с девушками собеседование в Zoom-конференции.
В семье у девушки пятеро детей, она самая старшая. Родители занимаются бизнесом.
- Я, действительно, верю в выражение «Красота спасёт мир» и хочу нести добро, заниматься благотворительностью, быть примером для младшего поколения и не только, - поделилась девушка.
Среди членов жюри актер Тауекел Мусилим, певица Мадина Садвакасова, «Мисс Казахстан - 2013» и телеведущая Айдай Исаева, основатель KFW, дизайнер, стилист AlexChzhen.
Впервые региональные конкурсы проходят в онлайн-формате. Звёздное жюри просматривает анкеты 10 финалисток из каждого города, смотрит их фото и видеовизитки, а также проводит с девушками собеседование в Zoom-конференции.
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