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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:54

Просмотров: 240

Двух краснокнижных каспийских тюленей спасли в Мангистауской области

Специалисты Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя вылечили двух каспийских тюленей, которые попали в рыболовные сети. Об этом рассказала Асель Тасмагамбетова, основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований.

Фото из архива Lada.kz
Сообщение о найденных животных поступило 24 октября.

- Специалисты Центра выехали на место, оказали первую ветеринарную помощь пострадавшим животным, подготовили их к трёхчасовой транспортировке в Актау, - рассказала специалист.

Пострадавшие тюлени находились в Центре реабилитации в течение четырёх дней, за это время им была оказана комплексная ветеринарная помощь.

- В рамках реабилитационной программы тюлени были дополнительно обследованы: обработаны раны, произведён забор биологических проб (шерсть, кровь, материалы слизистых оболочек носа, глаз и др.) для дальнейших лабораторных исследований. Благодаря вовремя проведённому лечению, краснокнижные животные были готовы к выпуску в естественную среду обитания, - рассказали в центре.

Вчера, 28 октября, две особи краснокнижного животного были выпущены в Каспийское море. Руководил операцией Адылхан Товасаров, директор Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя.

Двух краснокнижных каспийских тюленей спасли в Мангистауской области


С 2019 года в Центре было обследовано на наличие травм 35 каспийских тюленей, 14 эндемиков Каспия удалось спасти.




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