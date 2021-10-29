Двух краснокнижных каспийских тюленей спасли в Мангистауской области

Сообщение о найденных животных поступило 24 октября.- Специалисты Центра выехали на место, оказали первую ветеринарную помощь пострадавшим животным, подготовили их к трёхчасовой транспортировке в Актау, - рассказала специалист.Пострадавшие тюлени находились в Центре реабилитации в течение четырёх дней, за это время им была оказана комплексная ветеринарная помощь.- В рамках реабилитационной программы тюлени были дополнительно обследованы: обработаны раны, произведён забор биологических проб (шерсть, кровь, материалы слизистых оболочек носа, глаз и др.) для дальнейших лабораторных исследований. Благодаря вовремя проведённому лечению, краснокнижные животные были готовы к выпуску в естественную среду обитания, - рассказали в центре.Вчера, 28 октября, две особи краснокнижного животного были выпущены в Каспийское море. Руководил операцией Адылхан Товасаров, директор Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя.С 2019 года в Центре было обследовано на наличие травм 35 каспийских тюленей, 14 эндемиков Каспия удалось спасти.