Ледовый каток обещают построить в Актау

Фото из архива Lada.kz

Стоимость проекта развития парка «Акбота» составит 4-5 миллиардов тенге.



- Проект развития парка мы презентовали бизнес сообществу нашего региона. В нём предусмотрено всё для населения, это игровые площадки, будем переделывать пешеходные дорожки, возможно, заменим деревья на более адаптированные к нашему климату. Проект включает в себя круглогодичный ледовый каток, я думаю, горожанам понравится. Стоит отметить, что проект не предусматривает вложения бюджетных средств. Работы будут проводиться на деньги спонсоров. Через 10 дней, максимум, как только определится инвестор, мы представим проект городу, – сообщил Нурдаулет Килыбай, аким Актау.