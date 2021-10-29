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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:17

Просмотров: 1008

Ледовый каток обещают построить в Актау

Ледовый каток разместится в парке «Акбота». Проект по развитию парка презентовали бизнесменам. Об этом рассказал Нурдаулет Килыбай, аким Актау.

Фото из архива Lada.kz
Стоимость проекта развития парка «Акбота» составит 4-5 миллиардов тенге.

- Проект развития парка мы презентовали бизнес сообществу нашего региона. В нём предусмотрено всё для населения, это игровые площадки, будем переделывать пешеходные дорожки, возможно, заменим деревья на более адаптированные к нашему климату. Проект включает в себя круглогодичный ледовый каток, я думаю, горожанам понравится. Стоит отметить, что проект не предусматривает вложения бюджетных средств. Работы будут проводиться на деньги спонсоров. Через 10 дней, максимум, как только определится инвестор, мы представим проект городу, – сообщил Нурдаулет Килыбай, аким Актау.



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Комментарии ( 11 )

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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:10
Цитата: Кинст
Найдите другие пустыри в городе и там стройте...

Согласен! Взять хотя бы пустырь в 9а мкр.,(рядом с PR) где раньше был аквапарк! Выкупите или изымите по закону,за неиспользование, и стройте!
 
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 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:48
Как говорится... обещанного 3 года ждут....но с нашими реалиями и все 20 лет...а сия эпопея с первоначальным строительством сначала спортивного дворца с ледовым залом была заложена ещё при Жанбыршине это 2012 года и продолжена уже при Трумове в одном из новых микрорайонов города аж 2018 году и всё после этого гробовая тишина...до этого несчастная эпопея с хоккейным дворцом разработанный аж ещё чехами проект...навернулся медным тазом из-за жадности и коррупции акимата очень много пытались выбить с предпринимателя из Чехии...и вот пожалуйста теперь решили снова замахнуться на несчастный и многострадальный городской парк он же Приморский...что вам там в акимате мало земли стало под очередное сомнительное дело...в тех же 16,17 микрорайонах столько ещё не освоенных земель... Давайте начинайте уже развивать новые новостройки, а не пытаться изуродовать и до того уже изуродованный парк....
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 17:48
Резко против.... В парке тупо места для него нет. Найдите другие пустыри в городе и там стройте...
Задолбали со своими благими инициативами, от которых только вред городу...
 
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 618965450 (Посетители) Сегодня, 17:42
Каток случаем не из пластика?
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 17:42
Жирный кусок в центре города , со всеми комуникациями,с живописным видом на море не даёт покоя акимату.
Я против!
Возродите парк!
Пусть будет в городской собственности!
А виновных в его ужасном виде под суд!
Это единственный парк Актау!
 
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 chilian (Посетители) Сегодня, 17:39
Как там было? Врешь косой - морковкой пахнет!
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 17:05
Ну вот, и до этой земли добрались...((( а ведь здесь, когда-то был практически лес, зеленые лёгкие нашего города.
Это варварство...
Я не против ледового катка, сам люблю коньки, но почему каток вместо леса?
Фраза забитая, но справедливая - у нас степи мало???
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:37
Завод по производству лапши Доширак для ушей жителей Актау быстрее построен будет в парке Акбота

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Purins (Посетители) Сегодня, 16:34
Пиз...шь, уже больше десяти лет все обещают....
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 16:34
Обещалкины! Мы уже слышали про каток лет 10 точно ! И все строят!
 
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