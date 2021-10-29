В Актау планируют улучшить уличное освещение

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В ноябре в Актау прибудут специалисты из Алматы, которые будут проводить ревизию уличного освещения.



- Нам предложили переходить на европейские лампы, потому что они хорошо горят. Мы вчера совещались с алматиснкой компанией, совместно с которыми будем работать по принципу государственно-частного партнёрства. По городу нам нужно поменять около 15 тысяч ламп и более 500 опор новых нужно ставить. Особенно при выезде в сторону Мунайлинского района очень плохое освещение. Согласно нашему плану, если все процедурные моменты по документации к марту мы закончим, я попросил их к началу туристического сезона следующего года эти улицы, где особенно тускло, хорошо осветить, - сказал Нурдаулет Килыбай.



По словам акима Актау, команда специалистов сообщила, что в первую очередь нужно будет освещать улицы там, где вообще нет освещения либо оно очень плохое — это микрорайон Шыгыс и 30-ые микрорайоны, а потом центральные улицы.