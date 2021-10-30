Настоящие тюльпаны: Нефтяник показал, что в Мангистау можно выращивать цветы

- Я всегда любил заниматься садоводством. Во дворе частного дома можно сажать овощи, плодовые деревья, но вот цветы - это особенное дело. Поначалу мало сажал, потом вдруг появились клиенты, и вскоре расширил теплицу. У нас в Мангистау можно сажать всё, главное - своевременный уход, - говорит Берекет.

Берекет Беков более 15-ти лет работает на месторождении Каражанбас в прокатно-ремонтном цехе эксплуатационного оборудования мастером по монтажу. Он является образцом трудолюбия и преданности делу.Пять лет назад у нефтяника появилось необычное хобби. Он начал высаживать во дворе своего дома в селе Баянды в небольшой теплице по 200 весенних цветов.Семена заказывает из Голландии. Спустя время это стало любимым занятием Берекета в межвахтовый период. Пятеро детей помогают отцу в этом с осени до весны.В год он выращивает от 20 до 22 тысяч тюльпанов.Хобби переросло в небольшое дело с благодарными клиентами. Выращенные цветы Берекет доставляет заказчикам. Теперь мужчина заказал партию в 1000 тюльпанов специально, чтобы посадить их на промысле. Таким образом он хочет внести свой вклад в благоустройство родного месторождения.