«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Октября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.11 KZT
  • €1 = 497.5 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 2453

Настоящие тюльпаны: Нефтяник показал, что в Мангистау можно выращивать цветы

В нашем регионе, как считает садовод-любитель, можно сажать всё, главное - своевременный уход. О своеобразном хобби своего работника поделились в АО «Каражанбасмунай».

Фото предоставили в АО «Каражанбасмунай»
Берекет Беков более 15-ти лет работает на месторождении Каражанбас в прокатно-ремонтном цехе эксплуатационного оборудования мастером по монтажу. Он является образцом трудолюбия и преданности делу.

Пять лет назад у нефтяника появилось необычное хобби. Он начал высаживать во дворе своего дома в селе Баянды в небольшой теплице по 200 весенних цветов.

Настоящие тюльпаны: Нефтяник показал, что в Мангистау можно выращивать цветы


Семена заказывает из Голландии. Спустя время это стало любимым занятием Берекета в межвахтовый период. Пятеро детей помогают отцу в этом с осени до весны.

Настоящие тюльпаны: Нефтяник показал, что в Мангистау можно выращивать цветы


- Я всегда любил заниматься садоводством. Во дворе частного дома можно сажать овощи, плодовые деревья, но вот цветы - это особенное дело. Поначалу мало сажал, потом вдруг появились клиенты, и вскоре расширил теплицу. У нас в Мангистау можно сажать всё, главное - своевременный уход, - говорит Берекет.


Настоящие тюльпаны: Нефтяник показал, что в Мангистау можно выращивать цветы


В год он выращивает от 20 до 22 тысяч тюльпанов.

Хобби переросло в небольшое дело с благодарными клиентами. Выращенные цветы Берекет доставляет заказчикам. Теперь мужчина заказал партию в 1000 тюльпанов специально, чтобы посадить их на промысле. Таким образом он хочет внести свой вклад в благоустройство родного месторождения.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 дорожник (Посетители) Сегодня, 20:37
Дизель,100% вы правы. У меня была дача, там росли овощи и фрукты. Винограда было завались, даже вино делал. Сейчас там ни травинки

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сухов.
  • 618965450
  • Жанар
 Дизель (Посетители) Сегодня, 20:08
Цитата: Ingul
У нас, где солнце светит большую часть дней в году, можно выращивать и овощи и цветы.

Вопрос в следующим!, на Магышлаке были раньше дачи где местное население выращивали овощи и фрукты, после развала союза на этих дачах стали заселятся оралманы и они превратили те плодородные земли для постройки сараев и других хоз. построек,и не кто ни чего не выращивает, а овощи и фрукты стали завозить с соседних республик.
И!, ещё проблема с водой чем поливать плантации?!, разве что перекрыть водоводы на "Рикос"...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 618965450
 Феникс (Посетители) Сегодня, 20:01
Вуаля (Voi la) что в переводе с французского «посмотрите-ка», вот он наш местный чародей! Обыкновенное чудо, так можно сказать, взглянув на фото! Берекет молодец bravo , утёр нос акиматовским бутафорским пластиковым тюльпанам! applause
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 19:14
diger,
Извените, промазал! Конечно же палец вверх!
Красавчик!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • tolk
  • Феникс
  • Банкир
  • alixah
  • Космос
  • Дизель
  • Pinochet
  • 618965450
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:10
Тут даже слов никаких не надо..Просто Молодец bravo и Энтузиаст свое дела, а главное Любимого дела!!Вот кого надо попросить, чтобы за место издевательства над самой природой...Восстановил и облагородил ту несчастную клумбу вместе с живым газоном на площади Ынтымак, чтобы убрали в конце-то концов всю там БУТАФОРИЮ, а всё это Исскуственное УБОЖЕСТВО высадить у городского акимата под окном у акима Актау Нурдаулета Килыбая...Пусть типа сам ухаживает и поливает!!! beat
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • alixah
  • Космос
  • Pinochet
  • Дизель
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:54
Люди за полярным кругом выращивают овощи круглый год.
У нас, где солнце светит большую часть дней в году, можно выращивать и овощи и цветы.
Надо разрешить узбекам заняться здесь этим бизнесом, тогда и местные быстрее переделают свою ментальность.
А таких людей как Берекет, надо всячески поддерживать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • 618965450
  • Ingul
  • tolk
  • Феникс
  • alixah
  • Pinochet
 diger (Посетители) Сегодня, 18:29
Просто красавчик!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика