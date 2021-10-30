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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:00

Просмотров: 618

Аким Актау: Жители аварийных домов получат ключи от новых квартир

Жители двух ветхих домом в 3 микрорайоне должны получить ключи от новых квартир ко Дню Независимости, заверил аким Актау Нурдаулет Килыбай.

Фото из доступных источников
Тему аварийных домов в Актау, как отметил Нурдаулет Килыбай, планируют закрыть в этом году. В частности, жители двух домов в 3 микрорайоне, чьи дома признаны ветхими, получат новое жильё.

В связи с тем, что строительство идет по механизму реновации, средства из бюджета не потрачены.

- Предприниматель строит дом. Предоставляет квартиры жителям аварийных домом, остальные - продаёт. Его бизнес - его дело, - отметил Нурдаулет Килыбай.


Как подчеркнул аким Актау, в городе есть проблемные дома, которые в дальнейшем также включат в программу реновации.



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Комментарии ( 3 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 16:22
Хоть часть старых домов то для истории оставьте в третьем микрорайоне,а то уже возле "пятачка" всё посносили...эти саманно-реечные двухэтажные дома надо часть оставить , чтобы новое поколение видело с чего начинался сам город,а не на чёрно-белых фотографиях...та малая часть былой истории которая ещё осталась...оставьте для потомков...
 
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Kitcat (Посетители) Сегодня, 16:21
Ветхое на ветхое
 
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sakura.68 (Посетители) Сегодня, 15:05
Давайте весь город обновим. Начиная с нижних микрорайонов...

Engineer
 
 

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