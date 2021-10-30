Аким Актау: Жители аварийных домов получат ключи от новых квартир

- Предприниматель строит дом. Предоставляет квартиры жителям аварийных домом, остальные - продаёт. Его бизнес - его дело, - отметил Нурдаулет Килыбай.

Тему аварийных домов в Актау, как отметил Нурдаулет Килыбай, планируют закрыть в этом году. В частности, жители двух домов в 3 микрорайоне, чьи дома признаны ветхими, получат новое жильё.В связи с тем, что строительство идет по механизму реновации, средства из бюджета не потрачены.Как подчеркнул аким Актау, в городе есть проблемные дома, которые в дальнейшем также включат в программу реновации.