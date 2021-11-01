На стихийную свалку строительного мусора пожаловались жители Актау

- Земельный участок, на котором производятся указанные работы, предназначен для строительства общеобразовательной школы, - заверили в акимате.

Жительница 16 микрорайона Асемгуль сообщила, что за ТРК «Актау», где ранее собирались построить школу, ежедневно приезжают большегрузы и сбрасывают строительный мусор. Как считает девушка, если это не прекратить, то в скором времени 16 микрорайон «утонет» в мусоре.Как сообщили в акимате, на сегодняшний день на данной территории ведутся подготовительные работы по уплотнению оснований строительной площадки, чтобы поднять уровень высотной отметки земельного участка. Уровень инженерно-коммуникационной инфраструктуры должен соответствовать планируемым территориям под строительство.