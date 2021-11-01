История спасения: Собака застряла между кирпичными постройками в Мангистау

По информации ведомства, собака застряла в щели между кирпичными сараями днём 31 октября в селе Ак Еспе Мунайлинского района. Самостоятельно выбраться она не смогла.Хозяева питомца были в растерянности, не знали, что предпринять, и позвонили в службу спасения.На место прибыли два главных спасателя: кинолог Канат Уалиханов и Алтай Курбанбаев.Так как Канат Уалиханов умеет обращаться с собаками, ему удалось легко найти контакт с четвероногим.Чтобы освободить собаку, спасателям пришлось воспользоваться отбойным молотком.Её благополучно удалось достать. Она не ранена. Чувствует себя хорошо.Хозяева поблагодарили спасателей за освобождение их питомца.К слову, Канат Уалиханов и Алтай Курбанбаев работают в новой водно-спасательной станции в микрорайоне «Приморский-1» в Актау.