История спасения: Собака застряла между кирпичными постройками в Мангистау

Фото предоставили в пресс-службе ДЧС региона
По информации ведомства, собака застряла в щели между кирпичными сараями днём 31 октября в селе Ак Еспе Мунайлинского района. Самостоятельно выбраться она не смогла.
Хозяева питомца были в растерянности, не знали, что предпринять, и позвонили в службу спасения.
На место прибыли два главных спасателя: кинолог Канат Уалиханов и Алтай Курбанбаев.
Так как Канат Уалиханов умеет обращаться с собаками, ему удалось легко найти контакт с четвероногим.
Чтобы освободить собаку, спасателям пришлось воспользоваться отбойным молотком.
Её благополучно удалось достать. Она не ранена. Чувствует себя хорошо.
Хозяева поблагодарили спасателей за освобождение их питомца.
К слову, Канат Уалиханов и Алтай Курбанбаев работают в новой водно-спасательной станции в микрорайоне «Приморский-1» в Актау.
Хозяева питомца были в растерянности, не знали, что предпринять, и позвонили в службу спасения.
На место прибыли два главных спасателя: кинолог Канат Уалиханов и Алтай Курбанбаев.
Так как Канат Уалиханов умеет обращаться с собаками, ему удалось легко найти контакт с четвероногим.
Чтобы освободить собаку, спасателям пришлось воспользоваться отбойным молотком.
Её благополучно удалось достать. Она не ранена. Чувствует себя хорошо.
Хозяева поблагодарили спасателей за освобождение их питомца.
К слову, Канат Уалиханов и Алтай Курбанбаев работают в новой водно-спасательной станции в микрорайоне «Приморский-1» в Актау.