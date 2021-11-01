Специалисты консультируют: Кто должен проходить скрининговые исследования в Мангистау

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Вовремя пройденные обследования помогают выявить серьёзные заболевания на ранней стадии и начать лечение. Эксперты филиала подготовили краткий обзор, почему так важно не пропускать скрининговые обследования, и как это можно сделать?





Что такое скрининг, и для чего он нужен?

Скрининг – это профилактический медицинский осмотр людей определённого возраста, не имеющих жалоб, для выявления и предупреждения развития заболеваний на ранних стадиях.



Нужна ли страховка?

Медицинская помощь по профилактическим осмотрам и скринингам оказывается как по ГОБМП, так и по ОСМС, то есть приём участкового врача проводится в рамках ГОБМП, поэтому статус застрахованного не нужен. Однако для направления пациента на консультативно-диагностические услуги (консультация кардиолога, эндокринолога и офтальмолога, забор анализов, прохождение рентгена или каких-либо других обследований), нужно быть застрахованным, поскольку эти услуги оказываются в системе ОСМС.



Кому и какие скрининговые обследования нужно проходить?



Женщины в возрасте от 30 до 39 лет проходят скрининг на раннее выявление поведенческих факторов риска. В зависимости от употребления табака, нездорового питания, низкой физической активности или чрезмерного употребления алкоголя пациенту даются рекомендации по здоровому образу жизни и питанию.



Мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет проходят скрининг на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и глаукомы. Определяется уровень кровяного давления, холестерина, глюкозы крови и индекс массы тела.



Женщины в возрасте от 30 до 70 лет проходят осмотр на раннее выявление рака шейки матки, в том числе ПАП-тест или углубленную диагностику – кольпоскопию, биопсию и гистологию, получают консультацию профильных специалистов.



Женщины в возрасте от 40 до 70 лет проходят осмотр на раннее выявление рака молочной железы – маммографию в двух проекциях. При необходимости углубленную диагностику – прицельную маммографию, УЗИ молочных желез, трепанобиопсию, пункционную или аспирационную биопсию, гистологию, консультацию профильных специалистов.



Мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет проходят осмотр на раннее выявление колоректального рака с помощью гемокульт-теста. При необходимости проводится углубленная диагностика – тотальная видеоколоноскопия, в том числе под наркозом, эндоскопическая щипковая биопсия, гистология, консультации специалистов.





Как пройти?

Проходить скрининг нужно, даже если нет никаких жалоб на самочувствие. Профилактика – это один из важнейших способов охраны своего здоровья. Медицина во всём мире сейчас призывает нести солидарную ответственность за здоровье не только врачей, государства, но и самих граждан, поэтому пропускать эти обследования по возрасту нельзя.

Как правило, пройти скрининг приглашает участковая медсестра из поликлиники, к которой прикреплён пациент. Однако можно обратиться туда и самостоятельно, имея на руках удостоверение личности.

В каждой поликлинике созданы скрининговые кабинеты, где врач задаёт вопросы об образе жизни и рационе питания, наличии вредных привычек, наследственных заболеваний, измеряет рост, вес, артериальное давление, проверяет уровень сахара и холестерина в крови. Затем, при необходимости, пациента направляют на дополнительное обследование или консультацию узкого специалиста. Перечень проводимых мероприятий зависит от вида скринингового исследования.

Важно знать, что Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения работникам полагается социальный отпуск для прохождения скрининговых исследований – до трёх рабочих дней в течение года, то есть работодатель должен беспрепятственно отпускать своего сотрудника, сохраняя за ним его должность и среднюю заработную плату.



Если у вас возникли дополнительные вопросы касательно прохождения скринингов, вы можете задать их своему участковому врачу или Службе поддержки пациентов в своей поликлинике.

Если решить ситуацию на месте не удалось, то можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

