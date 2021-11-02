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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:19

Просмотров: 1810

В управлении энергетики Мангистау не исключают возможность повышения цены на газ после полной передачи на электронные торги

О возможном повышении цены на топливо на брифинге в службе центральных коммуникаций заявил Нурлан Орынбасаров, заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Мангистауской области.

Кадр видео
Нурлан Орынбасаров сообщил, что полная передача реализации газа через электронные торги может повлиять на повышение цены на топливо.

- С октября текущего года убрали временное государственное ценовое регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа. Теперь согласно спроса цена на топливо будет расти, - сказал Нурлан Орынбасаров.

По его словам, цены будет регулировать рынок.

Ранее в управлении сообщили, что к январю 2022 года ожидается переход на электронную торговлю на 100 процентов. Подорожание газа связано с переходом на электронную торговлю.

Напомним, в социальных сетях актауские водители сообщили, что цены на сжиженный газ на ряде заправок города повысились до 80 тенге за литр топлива.

Для справки:

Приказом Министра энергетики РК от 22 июня 2021 года № 205 утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 июля по 30 сентября 2021 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учёта налога на добавленную стоимость.



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Комментарии ( 3 )

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  • malovdmitriy
 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 21:49
"О возможном повышении цены на топливо на брифинге в службе центральных коммуникаций заявил Нурлан Орынбасаров..."
Я теперь знаю, кому следующему могут передать привет чернокожие, физически развитые, ребята-африканцы...
 
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  • alixah
  • shurik_kz11
  • malovdmitriy
 Дизель (Посетители) Сегодня, 19:15
Цитата: diger
Не страна, а одно сплошное ОПГ(((.

Прогресс в улучшении жизни населения РК, к 30 летию независимости...
Зависить стали от всего, ЖКХ сидит на шее, с эл. энергией каждый год новая мафия рулит, подорожало все!, продукты и товары.
Топливо для авто подорожало, сейчас добрались и до автогаза...
"Весёлая" жизнь наступила для простого народа РК, только барыги в наваре...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • Дизель
  • alixah
  • malovdmitriy
 diger (Посетители) Сегодня, 18:20
Не страна, а одно сплошное ОПГ(((.
 
 

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