В управлении энергетики Мангистау не исключают возможность повышения цены на газ после полной передачи на электронные торги

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Нурлан Орынбасаров сообщил, что полная передача реализации газа через электронные торги может повлиять на повышение цены на топливо.
- С октября текущего года убрали временное государственное ценовое регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа. Теперь согласно спроса цена на топливо будет расти, - сказал Нурлан Орынбасаров.
По его словам, цены будет регулировать рынок.
Ранее в управлении сообщили, что к январю 2022 года ожидается переход на электронную торговлю на 100 процентов. Подорожание газа связано с переходом на электронную торговлю.
Напомним, в социальных сетях актауские водители сообщили, что цены на сжиженный газ на ряде заправок города повысились до 80 тенге за литр топлива.
Для справки:
Приказом Министра энергетики РК от 22 июня 2021 года № 205 утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 июля по 30 сентября 2021 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учёта налога на добавленную стоимость.
- С октября текущего года убрали временное государственное ценовое регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа. Теперь согласно спроса цена на топливо будет расти, - сказал Нурлан Орынбасаров.
По его словам, цены будет регулировать рынок.
Ранее в управлении сообщили, что к январю 2022 года ожидается переход на электронную торговлю на 100 процентов. Подорожание газа связано с переходом на электронную торговлю.
Напомним, в социальных сетях актауские водители сообщили, что цены на сжиженный газ на ряде заправок города повысились до 80 тенге за литр топлива.
Для справки:
Приказом Министра энергетики РК от 22 июня 2021 года № 205 утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 июля по 30 сентября 2021 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учёта налога на добавленную стоимость.