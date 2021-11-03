Назначен новый заместитель главы полиции Мангистау

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Толенды Досымбекұлы ранее занимал должность начальника управления собственной безопасности департамента полиции Мангистауской области.



Толенды Досымбекұлы родился в Жамбылской области. Образование высшее, в 1999 году поступил в Костанайский юридический институт МВД РК по специальности правоохранительная деятельность. Женат, воспитывает четверых сыновей.



В органах внутренних дел служит с сентября 1999 года, на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. Имеет опыт работы на руководящих должностях. В разные годы работал начальником и заместителем начальника отделов полиции ДВД Жамбылской области, Кызылординской области, Актюбинской области, а также ДВД на транспорте.



С 4 июня 2020 года по сегодняшний день занимал должность начальника управления собственной безопасности департамента полиции Мангистауской области.