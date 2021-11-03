Продолжается уплотнение Актау: Жилой комплекс возводят в 6 микрорайоне

- С жителями не согласовали. Видимо, не считают нужным, или просто неуважение к нам. Акимат не в курсе или закрывает глаза. Это уже третий объект точечной застройки в 6 микрорайоне, - жалуется Олег.

По словам жителя 6 микрорайона Олега, на парковке у здания №39/2 начато строительство. При этом жителям не представлен паспорт объекта.В акимате сообщили, что данный земельный участок в 6 микрорайоне в соответствии с постановлением акимата Актау за №215 от 4 февраля 2013 года и договора купли-продажи №327 от 11 февраля того же года был предоставлен гражданину Имашову в частную собственность. Целевое назначение - для размещения и эксплуатации жилого комплекса с коммерческими помещениями. Площадь земельного участка составляет 0,15 гектара.В октябре 2018 года городским отдел архитектуры и градостроительства было выдано архитектурно-планировочное задание №KZ32VUA00054017 и согласован эскизный проект. Также 30 мая 2019 года уже управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области выдало талон о приёме уведомления о начале строительно-монтажных работ за №KZ59REA00132212.