На плачевное состояние школы жалуются родители в Мангистау

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Одноэтажное здание для начальных классов при средней школе имени Нун Жубаева, как говорят жители села Шетпе, 80-х годов постройки.По словам родителей учащихся, в учебном заведении вот уже как пять лет не проводился ремонт.Редакции не удалось дозвониться в учебное заведение, ожидаем, что чиновники от образования прояснят ситуацию.