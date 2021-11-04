Восстановить за неделю асфальт пообещали жителям 11 микрорайона в Актау

- После ремонта и выхода на линию машин восстановительные работы будут выполнены в полном объёме, - заверили в «КЖСА».

В связи с неисправностью и проведением ремонта спецтехники по укладке асфальта, как сообщили в «КЖСА», восстановительные работы перед домом №7 в 11 микрорайоне не проводились.К концу следующей недели в «КЖСА» пообещали восстановить покрытие.В «КЖСА» приносят свои извинения за доставленные неудобства жителям и просят отнестись с пониманием.Напомним, новый асфальт оказался разрушен после ремонтных работ в 11 микрорайоне.