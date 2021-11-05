Видеокамеры закупают чиновники для школ Мангистау

фото из открытых источников

На сегодняшний день ведется закуп дополнительных камер.



- Сегодня из 143 учебных учреждений камеры 96 школ подключены к центру оперативного управления департамента полиции. Из них 28 школ - в Актау, 24 - в Жанаозене, 22 - в Мангистауском районе, 16 - в Мунайлы и 6 - в Тупкараганском районе. Ведется активная работа по поэтапному подключению школ района к единой системе. Также 68 школ охраняются охранными организациями, имеющими специальную лицензию Министерства внутренних дел РК. Со следующего года специальные охранные организации будут работать во всех школах. Кроме того, в 30 школах области установлены турникеты, - сказала заместитель акима области.