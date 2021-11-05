«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 05 Ноября
+9...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.5 KZT
  • €1 = 496.2 KZT
  • 1 RUB = 6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:20

Просмотров: 146

Видеокамеры закупают чиновники для школ Мангистау

На сегодняшний день камеры видеонаблюдения установлены в 143 школах Мангистауской области. Об этом сообщила Гульмира Калмуратова, заместитель акима Мангистауской области.

фото из открытых источников
На сегодняшний день ведется закуп дополнительных камер.

- Сегодня из 143 учебных учреждений камеры 96 школ подключены к центру оперативного управления департамента полиции. Из них 28 школ - в Актау, 24 - в Жанаозене, 22 - в Мангистауском районе, 16 - в Мунайлы и 6 - в Тупкараганском районе. Ведется активная работа по поэтапному подключению школ района к единой системе. Также 68 школ охраняются охранными организациями, имеющими специальную лицензию Министерства внутренних дел РК. Со следующего года специальные охранные организации будут работать во всех школах. Кроме того, в 30 школах области установлены турникеты, - сказала заместитель акима области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика