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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 1323

В Минэкологии РК объяснили падение уровня Каспийского моря

Падение уровня воды в Каспийском море объясняют изменением климата и антропогенным влиянием. Об этом сообщает Министерство экологии РК.

Фото из архива lada.kz
Министерство экологии прокомментировало видеозапись, снятую в местности Кендерли.

- Это район Кендерли, недалеко от Актау. Данная территория, особенно северо-восточная часть моря, которая имеет малые уклоны дна прилегающей суши, очень мелководная, превращается в болотистые места. Вместе с тем, по итогам многолетних наблюдений, в настоящее время зафиксирована тенденция падения уровня Каспийского моря. Уровень снижается с 2005 года, по анализу с 2005 по 2020 годы падение составило 133 см, а в прогнозе за 2021 год уже больше 140 см, - сообщили в Министерстве экологии страны.



Причина обмеления, как говорят в ведомстве, прежде всего связана с верификацией водно-балансовых характеристик как самого Каспийского моря, так и его бассейна. Изменение климата в этом бассейне приводит к уменьшению стока, а другая причина - антропогенное влияние.

- Основные реки, питающие Каспий, это Волга, Жайык (Урал), кавказские реки, все зарегулированы. На них построено много крупных водохранилищ, ведется интенсивная хозяйственная деятельность. Наличие водохранилищ сезонного наполнения приводит к уменьшению поверхностного притока в море, и, как следствие, ведет к обмелению, кроме того, из-за изменения климата увеличилось испарение, что также влияет на уменьшение притока, - сообщили в Министерстве.

Министерством экологии Казахстана по вопросу обмеления Каспия проводится работа с российской стороной. Выработаны комплексные меры.

- Утверждена и реализуется Единая дорожная карта, в соответствии с которой осуществлен сбор необходимых материалов по казахстанской части бассейна реки Жайык; принята и реализуется программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык на 2021-2024 годы. В рамках программы проводится инвентаризация и выявление источников загрязнения бассейна реки, а также реализация мероприятий на территории Казахстана и России, направленных на оздоровление бассейна трансграничной реки Жайык. Кроме того, сейчас проходит конференция по изменению климата в регионе Каспийского моря, организованная под эгидой координационного комитета по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспийского моря (КАСПКОМ) и Временного Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция). На данной площадке в том числе поднимаются вопросы обмеления Каспийского моря, - сообщили в ведомстве.




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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 17:55
На моей памяти самый низкий уровень Каспия был в 1977 году. Тогда ещ была автомобильная асфальтовая дорога до причала Фетисов что на мысу Меловом. Не стоит сильно убиваться по причине падения уровня моря, в этом есть и некоторые плюсы:
1.Кашаган окажется на суше и перестанет загрязнять море.
2. Появятся новые пляжи еще не обнесенные забором и море станет более доступным.
3. Появятся новые рабочие места по переносу "Риксосов" поближе к воде

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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