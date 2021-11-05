В Минэкологии РК объяснили падение уровня Каспийского моря

Министерство экологии прокомментировало видеозапись, снятую в местности Кендерли.- Это район Кендерли, недалеко от Актау. Данная территория, особенно северо-восточная часть моря, которая имеет малые уклоны дна прилегающей суши, очень мелководная, превращается в болотистые места. Вместе с тем, по итогам многолетних наблюдений, в настоящее время зафиксирована тенденция падения уровня Каспийского моря. Уровень снижается с 2005 года, по анализу с 2005 по 2020 годы падение составило 133 см, а в прогнозе за 2021 год уже больше 140 см, - сообщили в Министерстве экологии страны.Причина обмеления, как говорят в ведомстве, прежде всего связана с верификацией водно-балансовых характеристик как самого Каспийского моря, так и его бассейна. Изменение климата в этом бассейне приводит к уменьшению стока, а другая причина - антропогенное влияние.- Основные реки, питающие Каспий, это Волга, Жайык (Урал), кавказские реки, все зарегулированы. На них построено много крупных водохранилищ, ведется интенсивная хозяйственная деятельность. Наличие водохранилищ сезонного наполнения приводит к уменьшению поверхностного притока в море, и, как следствие, ведет к обмелению, кроме того, из-за изменения климата увеличилось испарение, что также влияет на уменьшение притока, - сообщили в Министерстве.Министерством экологии Казахстана по вопросу обмеления Каспия проводится работа с российской стороной. Выработаны комплексные меры.- Утверждена и реализуется Единая дорожная карта, в соответствии с которой осуществлен сбор необходимых материалов по казахстанской части бассейна реки Жайык; принята и реализуется программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык на 2021-2024 годы. В рамках программы проводится инвентаризация и выявление источников загрязнения бассейна реки, а также реализация мероприятий на территории Казахстана и России, направленных на оздоровление бассейна трансграничной реки Жайык. Кроме того, сейчас проходит конференция по изменению климата в регионе Каспийского моря, организованная под эгидой координационного комитета по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспийского моря (КАСПКОМ) и Временного Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция). На данной площадке в том числе поднимаются вопросы обмеления Каспийского моря, - сообщили в ведомстве.