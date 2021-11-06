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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:42

Просмотров: 1110

Женщина подала в суд на подругу в Актау

Местная жительница дала своей подруге деньги в долг, но та не вернула их в срок. Женщине пришлось обратиться в суд.

Фото из доступных источников
По материалам дела, жительница Актау 10 декабря 2020 года дала в долг своей подруге под расписку 3 000 000 тенге. Она обещала вернуть деньги до 31 декабря того же года. Однако до настоящего времени обещание не выполнила, сообщает пресс-служба суда №2 Актау.

В связи с этим женщине пришлось обратиться в суд.

В ходе судебного заседания стороны заключили мировое соглашение. По условиям, первая отказывается от иска, а должница обязуется выплатить 3 000 000 тенге и расходы по оплате помощи представителя в размере 85 000 тенге до 30 ноября 2021 года.

Производство по гражданскому делу прекращено.

В порядке, предусмотренном законом, уплаченная государственная пошлина в размере 30 000 тенге будет возвращена истцу.



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Комментарии ( 1 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:51
Знаете во всей этой поучительной истории есть и урок...как говориться...Сказка ложь,да в ней намёк,добрым молодцам урок!!! Сейчас даже родственники бывает годами возвращают долги,а тут подруга...
 
 

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