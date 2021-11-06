Женщина подала в суд на подругу в Актау

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По материалам дела, жительница Актау 10 декабря 2020 года дала в долг своей подруге под расписку 3 000 000 тенге. Она обещала вернуть деньги до 31 декабря того же года. Однако до настоящего времени обещание не выполнила, сообщает пресс-служба суда №2 Актау.



В связи с этим женщине пришлось обратиться в суд.



В ходе судебного заседания стороны заключили мировое соглашение. По условиям, первая отказывается от иска, а должница обязуется выплатить 3 000 000 тенге и расходы по оплате помощи представителя в размере 85 000 тенге до 30 ноября 2021 года.



Производство по гражданскому делу прекращено.



В порядке, предусмотренном законом, уплаченная государственная пошлина в размере 30 000 тенге будет возвращена истцу.