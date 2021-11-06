Все тот же подъезд: Справляющий нужду мужчина попал на видео в Актау

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В одном из подъездов жилого дома №20 в 9 микрорайоне в ночь на 6 ноября камера наблюдения запечатлела молодого человека, который справил нужду и, покачиваясь, удалился.
В департаменте полиции по данному факту сообщили, что видеозапись передана участковому 9 микрорайона для изучения и установления личности нарушителя.
Молодому человеку грозит штраф за «Мелкое хулиганство» (статья 434 КоАП РК) в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 14 585 тенге.
Напомним, это не первый инцидент, который произошёл в данном подъезде. В августе этого года камера уже сняла справляющего нужду мужчину. Разыскать нарушителя в тот раз не удалось.
В департаменте полиции по данному факту сообщили, что видеозапись передана участковому 9 микрорайона для изучения и установления личности нарушителя.
Молодому человеку грозит штраф за «Мелкое хулиганство» (статья 434 КоАП РК) в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 14 585 тенге.
Напомним, это не первый инцидент, который произошёл в данном подъезде. В августе этого года камера уже сняла справляющего нужду мужчину. Разыскать нарушителя в тот раз не удалось.
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