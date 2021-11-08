Ведущий проекта «Вау, Казахстан!» исследовал Мангистау

Вместе со своей командой ведущий проекта «Вау, Казахстан!» на телеканале «Первый канал - Евразия» Ануар Нурпеисов отправились в своё очередное еженедельное путешествие в Мангистаускую область.Стартовой точкой стал Актау. После они посетили мыс Чёртов палец, Голубую бухту, мыс Жыгылган, каньон Капамсай, Долину шаров, Кок кала, гору Шеркала, этно-аул, долину замков Айракты, Тузбаир, Бекет ата, горы Тирамису и заповедник Устюрт. Конечным пунктом стало урочище Бозжыра.