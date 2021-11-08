«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 08 Ноября
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.82 KZT
  • €1 = 496.01 KZT
  • 1 RUB = 6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:14

Просмотров: 462

Водители пострадавших от взрыва машин жалуются на медлительность криминалистов в Актау

Машины, которые в момент взрыва находились в гаражном обществе «Сатурн», расположенном в 100 метрах от места обрушения, тоже пострадали от взрывной волны. Их владельцы рассказали о происшествии.

Пострадавшая машина
Эдуард Егоров узнал о том, что в его машине «Ford F150» выбило стёкла, а также оказалась повреждена боковая часть. По словам мужчины, неприятную новость ему сообщили друзья, отправив фото последствий взрыва. На автомобиль Эдуарда упала облицовочная плита разрушенного здания.

- Машина стояла на улице возле бокса. Я сразу же обратился в полицию, но наши сотрудники бездействуют. Мы с другими пострадавшими водителями туда-сюда ходим и просим составить акт, зафиксировать повреждения. Но они ссылаются на друг друга, хотя прошло уже четыре часа. Приходил следователь, но почему-то не зафиксировал ничего, а только сослался на криминалиста. Боюсь, что потом мне будет сложно доказать, что все эти повреждения произошли из-за взрыва. Хотя у меня лобовое и боковое стёкла разбило, повреждены крыло, двери и весь бок машины. Даже не знаю, во сколько мне обойдётся теперь ремонт, - говорит Эдуард Егоров.

В этом же гаражном сообществе пострадала, как минимум, ещё одна машина.

- После вчерашнего взрыва в машине сына разбилось лобовое стекло. Мы в этот момент находились на улице. Начали лететь камни, пыль столбом, мы быстро забежали в гараж. Было ничего не видно, всё вокруг летело с той стороны, где произошёл взрыв. Потом мы уже увидели, что несколько машин пострадало. Надеемся, что страховка сможет помочь восстановить машину, потому что она новая, сын её всего три месяца назад купил, - говорит Турсынбай Тажетенов.

В полиции сообщили, что в настоящий момент все следователи находятся на месте взрыва. И попросили водителей дождаться, пока завершатся следственные мероприятия.

По официальным данным департамента по чрезвычайным ситуациям области, после взрыва пострадало 10 машин, находящихся поблизости с местом ЧП: Toyota Yundra, Toyota Сamry 55, Lexus RX 350, Toyota Сamry 50, Nissan Primera, Daewoo Nexia, Kia Rio, Mitsubishi Galant, Kia Sorento и Toyota Land Cruiser Prado 120.

Напомним, взрыв произошёл в 29А микрорайоне 7 ноября поздно вечером. На момент взрыва в кафе никого не было. Жертв и пострадавших по-прежнему нет. Под завалами здания оставались ещё два газовых баллона. Все газовые баллоны на текущий момент обнаружены.





Водители пострадавших от взрыва машин жалуются на медлительность криминалистов в Актау
Водители пострадавших от взрыва машин жалуются на медлительность криминалистов в Актау
Водители пострадавших от взрыва машин жалуются на медлительность криминалистов в Актау
Водители пострадавших от взрыва машин жалуются на медлительность криминалистов в Актау
Водители пострадавших от взрыва машин жалуются на медлительность криминалистов в Актау
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика