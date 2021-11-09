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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:16

Просмотров: 1953

О состоянии пострадавшего в аварии в 17 микрорайоне Актау рассказали врачи

В экстренном порядке пострадавшему жителю Актау врачи провели операцию по восстановлению надколенника. Пациент получает лечение под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба Мангистауской областной больницы (МОБ).

Фото очевидцев
По данным врачей, пострадавшего мужчину 1988 года рождения доставили сегодня ночью в областную больницу с диагнозом - закрытая травма головы, открытый перелом правой щиколотки.

- Была сделана компьютерная томография. В экстренном порядке врачи провели операцию. Восстановлены колено и голеностоп. Сейчас состояние стабильное. Пациент получает лечение под наблюдением врачей, - проинформировали в пресс-службе Мангистауской областной больницы.

Напомним, 8 ноября 2021 года в 21:49 произошла авария между 17 и 18 микрорайонами. Водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не уступил дорогу автотранспорту «Toyota Corolla» и совершил столкновение. В результате ДТП два человека скончались на месте происшествия от полученных травм.



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Комментарии ( 2 )

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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 16:46
Водитель и пассажиры тайота каролы жив?
 
-1
  • Ashat
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  • Empro
 bekenova (Посетители) Сегодня, 15:29
Скорейшего морального и физического выздоровления, это наверное ему будет урок на всю оставшуюся жизнь
 
 

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