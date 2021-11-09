О состоянии пострадавшего в аварии в 17 микрорайоне Актау рассказали врачи

Фото очевидцев
По данным врачей, пострадавшего мужчину 1988 года рождения доставили сегодня ночью в областную больницу с диагнозом - закрытая травма головы, открытый перелом правой щиколотки.
- Была сделана компьютерная томография. В экстренном порядке врачи провели операцию. Восстановлены колено и голеностоп. Сейчас состояние стабильное. Пациент получает лечение под наблюдением врачей, - проинформировали в пресс-службе Мангистауской областной больницы.
Напомним, 8 ноября 2021 года в 21:49 произошла авария между 17 и 18 микрорайонами. Водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не уступил дорогу автотранспорту «Toyota Corolla» и совершил столкновение. В результате ДТП два человека скончались на месте происшествия от полученных травм.
- Была сделана компьютерная томография. В экстренном порядке врачи провели операцию. Восстановлены колено и голеностоп. Сейчас состояние стабильное. Пациент получает лечение под наблюдением врачей, - проинформировали в пресс-службе Мангистауской областной больницы.
Напомним, 8 ноября 2021 года в 21:49 произошла авария между 17 и 18 микрорайонами. Водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не уступил дорогу автотранспорту «Toyota Corolla» и совершил столкновение. В результате ДТП два человека скончались на месте происшествия от полученных травм.