Точь-в-точь как в Актау: Пластиковые тюльпаны сняли на видео в Таразе

Кадр видео
Автор видео с тюльпанами отметил, что в Таразе обнаружил инсталляцию с точно такими же пластиковыми цветами, как в Актау.
- Как нам известно, в Актау есть такой аким, который любит вот такие пластиковые тюльпанчики. Кажется, он не один. Аким Тараза тоже посадил пластиковые тюльпаны. Они еще не падают, но головок уже нет, в ужасном состоянии. Вот наш Казахстан, - отмечает автор видео.
Видео прокомментировали в акимате Тараза.
- Данный вид оформления был установлен в сентябре текущего года предпринимателями за счет спонсорских средств в целях рекламирования продукции. Как известно, идентичное оформление появились в Актау позднее. Фактов поломок выявлено не было. Ежедневно специалистами ответственной организации проводится проверка целостности оформления, - пояснила советник акима города Зарина Куатова.
Напомним, между ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и ТОО «Clover media group» заключен договор №77 от 16.09.2021 года на проведение работ по декоративному освещению города Актау. Стоимость договора составляет 38 742 415 тенге без НДС, 43 391 504,80 тенге с учётом НДС.
Согласно договору, со стороны подрядной организации должны быть выполнены следующие работы:
- инсталляция декоративного освещения «Звёздное небо» (длина 50 метров) - 13 200 000 тенге;
- инсталляция декоративного освещения «Цветочное поле» (200 квадратных метров) - 15 404 000 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Качели трио» - 4 560 415 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Современная юрта» - 5 578 000 тенге.
Технический директор ТОО «Clover media group» Олжас Нурланов заявил, что в случае, если качество тюльпанов не устроит акимат города, то компания готова полностью собрать объект.
Смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле» в Актау.
- Как нам известно, в Актау есть такой аким, который любит вот такие пластиковые тюльпанчики. Кажется, он не один. Аким Тараза тоже посадил пластиковые тюльпаны. Они еще не падают, но головок уже нет, в ужасном состоянии. Вот наш Казахстан, - отмечает автор видео.
Видео прокомментировали в акимате Тараза.
- Данный вид оформления был установлен в сентябре текущего года предпринимателями за счет спонсорских средств в целях рекламирования продукции. Как известно, идентичное оформление появились в Актау позднее. Фактов поломок выявлено не было. Ежедневно специалистами ответственной организации проводится проверка целостности оформления, - пояснила советник акима города Зарина Куатова.
Напомним, между ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и ТОО «Clover media group» заключен договор №77 от 16.09.2021 года на проведение работ по декоративному освещению города Актау. Стоимость договора составляет 38 742 415 тенге без НДС, 43 391 504,80 тенге с учётом НДС.
Согласно договору, со стороны подрядной организации должны быть выполнены следующие работы:
- инсталляция декоративного освещения «Звёздное небо» (длина 50 метров) - 13 200 000 тенге;
- инсталляция декоративного освещения «Цветочное поле» (200 квадратных метров) - 15 404 000 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Качели трио» - 4 560 415 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Современная юрта» - 5 578 000 тенге.
Технический директор ТОО «Clover media group» Олжас Нурланов заявил, что в случае, если качество тюльпанов не устроит акимат города, то компания готова полностью собрать объект.
Смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле» в Актау.