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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:29

Просмотров: 1791

Точь-в-точь как в Актау: Пластиковые тюльпаны сняли на видео в Таразе

В социальных сетях появилось видео с пластиковыми тюльпанами в Таразе. Автор отметил сходство с нашумевшим «Цветочным полем».

Кадр видео
Автор видео с тюльпанами отметил, что в Таразе обнаружил инсталляцию с точно такими же пластиковыми цветами, как в Актау.



- Как нам известно, в Актау есть такой аким, который любит вот такие пластиковые тюльпанчики. Кажется, он не один. Аким Тараза тоже посадил пластиковые тюльпаны. Они еще не падают, но головок уже нет, в ужасном состоянии. Вот наш Казахстан, - отмечает автор видео.

Видео прокомментировали в акимате Тараза.

- Данный вид оформления был установлен в сентябре текущего года предпринимателями за счет спонсорских средств в целях рекламирования продукции. Как известно, идентичное оформление появились в Актау позднее. Фактов поломок выявлено не было. Ежедневно специалистами ответственной организации проводится проверка целостности оформления, - пояснила советник акима города Зарина Куатова.

Напомним, между ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и ТОО «Clover media group» заключен договор №77 от 16.09.2021 года на проведение работ по декоративному освещению города Актау. Стоимость договора составляет 38 742 415 тенге без НДС, 43 391 504,80 тенге с учётом НДС.

Согласно договору, со стороны подрядной организации должны быть выполнены следующие работы:

- инсталляция декоративного освещения «Звёздное небо» (длина 50 метров) - 13 200 000 тенге;
- инсталляция декоративного освещения «Цветочное поле» (200 квадратных метров) - 15 404 000 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Качели трио» - 4 560 415 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Современная юрта» - 5 578 000 тенге.

Технический директор ТОО «Clover media group» Олжас Нурланов заявил, что в случае, если качество тюльпанов не устроит акимат города, то компания готова полностью собрать объект.

Смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле» в Актау.



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Комментарии ( 3 )

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Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 21:03
В аквапарке возле Риксоса высадили живые пальмы. А в центре Актау тюльпаны из пластика "высадили". Почему? Каждый домыслит сам, в силу своей фантазии. Властям не стыдно?
 
-1
  • 12-й регион
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  • Ну Ну
  • 618965450
  • Papirosso
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 20:26
Не знаю не было бы столь история печальней...если бы о ней не узнали во всём мире...но как всегда горе акима Актау опередил его конкурент из славного города Тараза..... теперь акиму Актау срочно нужно менять тюльпаны на .... Алюминиевые огурцы и сажать их на брезентовом поле....Тут он точно будет первым и Ноу-хау обеспечено...
 
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  • Ashat
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  • 111753576
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  • alixah
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 diger (Посетители) Сегодня, 19:55
Дело не в тюльпанах, красоте, и т.д.,а в алчности, и способности приближённых к деньгам, потратить их как угодно, лишь бы распилить бюджетные средства,и естественно поиметь с "пирога" свой куш.
 
 

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