«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 10 Ноября
+12...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.51 KZT
  • €1 = 496.13 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 744

Суд вынес приговор директору газосетевой организации Мангистау и работнику Министерства энергетики

Под суд попали должностное лицо Министерства энергетики и его сообщник - директор газосетевой организации Мангистауской области. Результаты приговора озвучил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула, передаёт корреспондент Zakon.kz.

Фото из доступных источников
Как стало известно сегодня, 10 ноября, был вынесен приговор по резонансному газовому делу в отношении должностного лица Министерства энергетики.

Фигурант дела, работник Министерства энергетики, получал на системной основе взятки за выделение объемов социального газа от 115 тысяч до трёх миллионов тенге от представителей газосетевых организаций Мангистауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областей.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

В качестве дополнительного наказания суд взыскал сумму взятки.

Также осуждён его сообщник - директор газосетевой организации Мангистауской области. Ему вынесли приговор в виде трёх лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

- После вмешательства Антикоррупционной службы профильным министерством социальный газ в регионы страны распределяется равномерно, - заверил Шынгыс Кабдула.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alixah
  • Сухов.
 Дизель (Посетители) Сегодня, 18:48
Как стало известно сегодня, 10 ноября, был вынесен приговор по резонансному газовому делу в отношении должностного лица Министерства энергетики.

Когда?!, же будет вынесен приговор тем барыгам которые по сговору под иностранным погнялом (картель) еженедельно поднимают цены на авто газ, или не на эти кланы управы?...
Или ждут когда сам народ жёстко "спросит", за этот бес предел с "правителей" и барыг - воротил газового "бизнеса"...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alixah
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:46
А как красиво объясняли про цены на газ.
Оказывается все гораздо проще.
Впрочем как обычно.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика