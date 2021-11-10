Суд вынес приговор директору газосетевой организации Мангистау и работнику Министерства энергетики

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Как стало известно сегодня, 10 ноября, был вынесен приговор по резонансному газовому делу в отношении должностного лица Министерства энергетики.
Фигурант дела, работник Министерства энергетики, получал на системной основе взятки за выделение объемов социального газа от 115 тысяч до трёх миллионов тенге от представителей газосетевых организаций Мангистауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областей.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.
В качестве дополнительного наказания суд взыскал сумму взятки.
Также осуждён его сообщник - директор газосетевой организации Мангистауской области. Ему вынесли приговор в виде трёх лет лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Фигурант дела, работник Министерства энергетики, получал на системной основе взятки за выделение объемов социального газа от 115 тысяч до трёх миллионов тенге от представителей газосетевых организаций Мангистауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областей.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.
В качестве дополнительного наказания суд взыскал сумму взятки.
Также осуждён его сообщник - директор газосетевой организации Мангистауской области. Ему вынесли приговор в виде трёх лет лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
- После вмешательства Антикоррупционной службы профильным министерством социальный газ в регионы страны распределяется равномерно, - заверил Шынгыс Кабдула.