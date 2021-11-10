Водителей предупреждают об ухудшении видимости на трассе Актау-Жанаозен

- В связи с ухудшением погодных условий просим водителей быть максимально бдительными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, - обратились в департаменте полиции региона.

Пользователи сообщают, что на трассе Актау-Жанаозен сегодня вечером, 10 ноября, затруднено движение.Водителей просят быть аккуратными на трассах области.По прогнозам «Казгидромет», 11 ноября температура днём в Актау продержится +3... +5 °C. Скорость ветра составит 9-14 м/с с порывами 15-20 м/с. Ожидается небольшой дождь.