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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 1753

В Ботаническом саду Актау выращивают пальмы

Научные сотрудники Мангышлакского экспериментального Ботанического сада начали интродукционные испытания субтропических растений. В саду высадили три вида пальм, об этом сообщается на официальной странице Мангышлакского экспериментального Ботанического сада (МЭБС) в Facebook.

Фото МЭБС
В МЭБС начаты интродукционные испытания таких субтропических растений, как гранат, олива, олеандр, маслина, лавр, железное дерево, магнолия, розмарин.

В 2020 году в саду высадили три вида пальм, которые могут выдерживать температуру -10 градусов зимой. В этом году из 12 саженцев только две пальмы не вышли из зимы, остальные растут.

В Ботаническом саду Актау выращивают пальмы


В Ботаническом саду Актау выращивают пальмы


Научные сотрудники сада отмечают, что экспериментальная работа продолжается.

- В первую очередь это связано с тем, что в последние годы наблюдается изменение климата. По результатам анализа климатических показателей за последние 10 лет 286 дней в Мангистау поддерживается в среднем температура +10 градусов. Предполагается, что такой показатель климата позволит интродукции теплолюбивых видов растений в Мангистау, - говорится в сообщении Мангышлакского экспериментального Ботанического сада в Facebook.

Для справки:

Ботанический сад был открыт в 1972 году и включен в «Перечень особо охраняемых природных территорий Республиканского значения» с общей площадью 39 гектаров. Одной из основных задач сотрудников сада является проведение научных работ по созданию перспективных, биологически устойчивых видов растений для озеленения в условиях Мангистау. Дендрологическая коллекция насчитывает свыше 600 таксонов, в числе которых крупные родовые комплексы боярышника, кизильника, шиповника, барбариса, жимолости, калины, ясеня, а также коллекция сортов абрикоса. На отдельном участке представлена местная флора. Среди её представителей — наиболее ценные лекарственные растения Мангышлакского полуострова, требующие тщательной охраны: шелковица белая, зизифора тонкая, боярышник сомнительный, ежевика обыкновенная, селитрянка Шобера, дубровник белый.



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Комментарии ( 6 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 12:31
Цитата: 12-й регион
lol И "Остапа понесло"! draznilka Спуститесь на Землю! Тут надо начинать с замены чиновнического аппарата

Им проще!, "посадить, тюльпаны и пальмы" из пластмассы, а ... money ...распилить по карманам...
Цитата: Kain-Livesy

Я все мечтаю, что когда-нибудь будет ботанический сад

Напрасные мечты, при таких правителях и при том что происходит в РК...
Клановый псевдо капитализм...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:53
Цитата: Фактор и Я
потом можно будет заменить все эти пластмассовые пальмы на набережной на живые,а не искусственные пародии и бутафории..... Как красиво и естественно смотрятся живые и красивые пальмы в Грузии в Батуми, в России в Сочи и Адлере,в Азербайджане в Баку,а в Иране на противоположной стороне Каспия так там вообще цветут реликтовые рощи из пальм и целые аллеи и парки ими высажены. ОАЭ в Дубае и в Абу Даби, Бахрейн, Катар, Кувейт, Ирак,в Саудовской Аравии так там все и крупные и малые города засажены пальмами как местными финиковыми так и тропическими из Юго-Восточной Азии.


lol И "Остапа понесло"! crazy Спуститесь на Землю! Тут надо начинать с замены чиновнического аппарата...
 
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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 10:44
Молодцы!!! За ваши труды и энтузиазм по разведению и адаптации и акклиматизации тропических и других видов растений в условиях пустынь и полупустыни... За то потом можно будет заменить все эти пластмассовые пальмы на набережной на живые,а не искусственные пародии и бутафории..... Как красиво и естественно смотрятся живые и красивые пальмы в Грузии в Батуми, в России в Сочи и Адлере,в Азербайджане в Баку,а в Иране на противоположной стороне Каспия так там вообще цветут реликтовые рощи из пальм и целые аллеи и парки ими высажены. ОАЭ в Дубае и в Абу Даби, Бахрейн, Катар, Кувейт, Ирак,в Саудовской Аравии так там все и крупные и малые города засажены пальмами как местными финиковыми так и тропическими из Юго-Восточной Азии.Уже неоднократно доказано,что пальмы имеют одно но очень полезное свойство..это генерировать и поглощать засоленную почву тем самым очищая саму почву от солей..тем более в нашей местности они могут вообще отлично расти условия и местность тем более позволяет их выращивать.
 
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 Бродяга (Посетители) Сегодня, 10:23
Ботанический сад был открыт в 1972 году и включен в «Перечень особо охраняемых природных территорий Республиканского значения bazar rofl От сада ни чего не осталось он разодран на куски под застройку.В ближайшем будущем ожидаем там ТРК и ещё бог знает чего.
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 10:15
Ботанический сад был открыт в 1972 году и включен в «Перечень особо охраняемых природных территорий Республиканского значения»

По этой причине от него откусили два огромных куска. На одном возвели жилые дома, а на втором планируют торговый центр?

Я все мечтаю, что когда-нибудь ботанический сад как в моём детстве станет открытым для пеших прогулок. И не так, что вход-выход только в одном месте и с ограничением по времени.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 10:14
НУ!, теперь ВЕСЬ!, город пальмами "засадят"... popa

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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