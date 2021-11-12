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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:00

Просмотров: 572

В Мангистау у 116 школьников выявлен коронавирус с начала учебного года

Из обучающихся в режиме офлайн более 166 тысяч школьников коронавирусная инфекция с начала учебного года выявлена у 116 человек. Заболеваемость учащихся школ вирусом составляет 37,4%. Об этом сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач Мангистау.

фото из открытых источников
По количеству заражений COVID-19 среди школьников в регионе лидирует Актау.

- На сегодняшний день из закрытых на карантин 103 классов, где были зарегистрированы заболевшие, 95 по окончанию 14-дневного карантина уже вернулись к обычному режиму офлайн обучения. Остальные восемь классов на сегодняшний день находятся на карантине, - сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач Мангистау.

Также с начала учебного года, по данным главного санврача, в регионе заразились 14 педагогов.



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Комментарии ( 8 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:00
Из обучающихся в режиме офлайн более 166 тысяч школьников коронавирусная инфекция с начала учебного года выявлена у 116 человек. Заболеваемость учащихся школ вирусом составляет 37,4%.

или это опечатка, или у кого-то с математикой нелады.
116 от 166000 - это не 37%, а 0,07%

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:09
Цитата: Dushman
С Вас надо начать делать прививку в мозг.

lol bravo
 
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 14:51
Цитата: Aлишeр
В каждой школе можно же оборудовать нормальный кабинет и сделать уже прививки...

С Вас надо начать делать прививку в мозг.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:14
Цитата: Aлишeр
В каждой школе можно же оборудовать нормальный кабинет и сделать уже прививки...

для чего?
 
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 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:51
Цитата: Ну Ну
условия хранения у этой вакцины особенное


Можно, можно. Для этого нужна воля и две недели времени. Был же автобус с прививками в разгаре эпидемии.
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:48
Aлишeр,
КонеШно сложно, условия хранения у этой вакцины особенное
 
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 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:44
В каждой школе можно же оборудовать нормальный кабинет и сделать уже прививки...

Это сложно сделать?
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:42
очнулся синьор-помидр.
ну все понятно. теперь нагоняем жути и топим за вакцинацию детей.
Pfizer же надо отрабатывать.
 
 

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