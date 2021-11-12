В Мангистау у 116 школьников выявлен коронавирус с начала учебного года

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По количеству заражений COVID-19 среди школьников в регионе лидирует Актау.



- На сегодняшний день из закрытых на карантин 103 классов, где были зарегистрированы заболевшие, 95 по окончанию 14-дневного карантина уже вернулись к обычному режиму офлайн обучения. Остальные восемь классов на сегодняшний день находятся на карантине, - сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач Мангистау.



Также с начала учебного года, по данным главного санврача, в регионе заразились 14 педагогов.