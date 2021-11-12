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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:32

Просмотров: 1137

Должники по налогу на транспорт в Актау могут лишиться автомобилей

В Актау на штрафстоянку водворяют автомобили должников транспортного налога. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов Мангистауской области.

Фото из архива lada.kz
Рейды по выявлению должников устроили полицейские, сотрудники департамента госдоходов и судебные исполнители.

- Рассчитаться с государством некоторым пришлось на месте. Машины самых злостных неплательщиков отправили на штрафстоянку. В ближайшие дни для поиска неплательщиков рейдовые группы проведут подворовой обход. Мероприятие будет продолжаться до конца года. Судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, отчуждении имущества, а также ограничить право на перемещение за пределы страны. Также, в случае не погашения гражданами своих налоговых обязательств по налогам на собственность в отведенный законодательством срок, за каждый день просрочки начисляется пеня. Срок уплаты налога на транспорт физическими лицами - до 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом, то есть за 2020 год срок истек 1 апреля 2021 года, - сообщили в департаменте.

Оплату налогов можно также произвести через мобильное приложение «e-Salyq Azamat», портал «Egov», в отделениях «Казпочты», через мобильные приложения банков второго уровня.



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Комментарии ( 1 )

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 DiDa (Посетители) Сегодня, 13:57
Блин, прям так написали, что "страшно" стало всем подряд. Да "плевать" они хотели на все ваши рейды. Те лица которые имеют миллионные задолженности по налогам на транспорт, как ездили, так и будут ездить на дорогах. Попадаются лишь "мелкие сошки", так себе, для отчетности. Я знаю людей, которые имеют долг по налогу на транспорт в сумме превышающие миллион тенге, и ничего с ним не делают, потому что у этих госорганов нет рычагов, методов. Везде рулят "Баке", "Саке"....
 
 

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