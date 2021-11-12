Должники по налогу на транспорт в Актау могут лишиться автомобилей

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Рейды по выявлению должников устроили полицейские, сотрудники департамента госдоходов и судебные исполнители.



- Рассчитаться с государством некоторым пришлось на месте. Машины самых злостных неплательщиков отправили на штрафстоянку. В ближайшие дни для поиска неплательщиков рейдовые группы проведут подворовой обход. Мероприятие будет продолжаться до конца года. Судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, отчуждении имущества, а также ограничить право на перемещение за пределы страны. Также, в случае не погашения гражданами своих налоговых обязательств по налогам на собственность в отведенный законодательством срок, за каждый день просрочки начисляется пеня. Срок уплаты налога на транспорт физическими лицами - до 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом, то есть за 2020 год срок истек 1 апреля 2021 года, - сообщили в департаменте.



Оплату налогов можно также произвести через мобильное приложение «e-Salyq Azamat», портал «Egov», в отделениях «Казпочты», через мобильные приложения банков второго уровня.