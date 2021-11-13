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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:26

Просмотров: 138

Шлагбаум во дворе дома в Актау вызвал неудобства

Строительная компания, которая располагается в трёхэтажной пристройке к дому №34 в 12 микрорайоне, установила на своей парковке шлагбаум. Жители дома №33 считают, что это территория общего пользования, и шлагбаум установлен незаконно. Разбираться на место отправились представители городского акимата.

Кадр видео
С торца дома №34, по словам местного жителя Кайрата, возвели трёхэтажное здание, в котором располагается компания «КазЭлитСтрой». В прошлом году прилегающую территорию к компании заасфальтировали и установили бордюры.

Люди, как и всегда, продолжали беспрепятственно парковать свои автомобили перед домом №33.

Две недели назад на парковке появился шлагбаум. Первое время он стоял открытым.

Кайрат обратился в службу «109», где приняли заявку и спустя неделю ему сообщили, что шлагбаум установлен незаконно. Собственник должен его ликвидировать.

Вчера вечером мужчина заехал домой и припарковал как обычно свой автомобиль у дома.

Спустившись обратно, он обнаружил, что шлагбаум закрыт. Он вызвал полицию, которая также не смогла ему ничем помочь.

Лишь на следующий день, 13 ноября, вновь вызвав страж порядка, они достучались в компанию, и шлагбаум открыли.

Представители городского акимата побывали сегодня на месте и разъяснили ситуацию.

- Земельный участок предоставлен компании «КазЭлитСтрой» для благоустройства, озеленения территории и организации парковочной стоянки, при этом без капитального строительства, без ограждения и без шлагбаума. Руководству компании будет дано предупреждение о необходимости демонтажа шлагбаума. Также материалы будут переданы в земельную инспекцию для принятия мер, - ответили чиновники.









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