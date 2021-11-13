Шлагбаум во дворе дома в Актау вызвал неудобства

- Земельный участок предоставлен компании «КазЭлитСтрой» для благоустройства, озеленения территории и организации парковочной стоянки, при этом без капитального строительства, без ограждения и без шлагбаума. Руководству компании будет дано предупреждение о необходимости демонтажа шлагбаума. Также материалы будут переданы в земельную инспекцию для принятия мер, - ответили чиновники.

С торца дома №34, по словам местного жителя Кайрата, возвели трёхэтажное здание, в котором располагается компания «КазЭлитСтрой». В прошлом году прилегающую территорию к компании заасфальтировали и установили бордюры.Люди, как и всегда, продолжали беспрепятственно парковать свои автомобили перед домом №33.Две недели назад на парковке появился шлагбаум. Первое время он стоял открытым.Кайрат обратился в службу «109», где приняли заявку и спустя неделю ему сообщили, что шлагбаум установлен незаконно. Собственник должен его ликвидировать.Вчера вечером мужчина заехал домой и припарковал как обычно свой автомобиль у дома.Спустившись обратно, он обнаружил, что шлагбаум закрыт. Он вызвал полицию, которая также не смогла ему ничем помочь.Лишь на следующий день, 13 ноября, вновь вызвав страж порядка, они достучались в компанию, и шлагбаум открыли.Представители городского акимата побывали сегодня на месте и разъяснили ситуацию.