«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 14 Ноября
+9...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.59 KZT
  • €1 = 491.49 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 60

Начали ремонт и забросили: Укладку асфальта временно отложили в Актау

С жалобой на строительство внутренней автомобильной дороги обратились жители микрорайона «Шыгыс-2».

Фото предоставили жители микрорайона «Шыгыс-2»
По словам местного жителя Рамазана, в прошлом месяце работники подрядной организации ТОО «Алтынкурык» сняли верхний слой земли на 20 сантиметров. Потом они обещали разровнять дорогу, проложить асфальт, но этого сделано не было.

Начали ремонт и забросили: Укладку асфальта временно отложили в Актау


- Теперь везде торчат канализационные люки, легковому транспорту невозможно проехать. Тем более, что улица узкая, грузовые машины ломают люки. Скоро дождь, снег, будет невозможно проехать в грязи. Когда решится этот вопрос? - обратился житель микрорайона «Шыгыс-2» Рамазан.


Ситуацию прокомментировали в городском акимате.

Начали ремонт и забросили: Укладку асфальта временно отложили в Актау


- В настоящее время часть улиц покрыта специальным песчано-гравийным дорожным материалом. Работы по укладке асфальта будут проведены по мере выделения средств, - ответили в акимате.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика