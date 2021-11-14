Начали ремонт и забросили: Укладку асфальта временно отложили в Актау

- Теперь везде торчат канализационные люки, легковому транспорту невозможно проехать. Тем более, что улица узкая, грузовые машины ломают люки. Скоро дождь, снег, будет невозможно проехать в грязи. Когда решится этот вопрос? - обратился житель микрорайона «Шыгыс-2» Рамазан.

- В настоящее время часть улиц покрыта специальным песчано-гравийным дорожным материалом. Работы по укладке асфальта будут проведены по мере выделения средств, - ответили в акимате.

По словам местного жителя Рамазана, в прошлом месяце работники подрядной организации ТОО «Алтынкурык» сняли верхний слой земли на 20 сантиметров. Потом они обещали разровнять дорогу, проложить асфальт, но этого сделано не было.Ситуацию прокомментировали в городском акимате.