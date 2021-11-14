Травмоопасную лестницу просят заменить жители Актау

- А как быть инвалидам, пожилым людям, женщинам с детьми на коляске. Эта лестница вся разваливается: нет ни пандуса, ни перил, - говорит житель дома №34.

- Указанный участок добавлен в проект. После лестница будет демонтирована и построена новая, отвечающая всем требованиям норм строительства, - заверили в акимате.

Как уверяют жильцы нескольких домов, а именно №34, 35, 37, 39, 42, 43, 45 и 46, по лестнице невозможно подниматься и спускаться.Люди просят акимат Актау в лице акима Нурдаулета Килыбая поменять эту лестницу.В отделе строительства городского акимата сообщили, что в настоящее время ведутся работы по корректировке проекта благоустройства 15 микрорайона.