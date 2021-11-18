Цех по переработке и реализации рыбной продукции запустили в Тупкараганском районе

Производством занимается ТОО «Аташ Фиш Пром». Стоимость проекта 83 миллиона тенге. Мощность производства составляет 292,8 тонны в год.Готовая продукция составляет 144 тонны, переработанная - 96 тонн, рыбная мука - 52,8 тонны. Строительные работы цеха полностью завершены. В ближайшее время здесь будут производиться филе, фарш, копчёная и консервированная рыба.По словам технического директора цеха Амалбека Тулеумаганбетова, сейчас на фабрике начали выпускать производственную муку. Ее можно использовать в качестве кормов для птицы и животных, а также для земледелия. При полном запуске проекта планируется трудоустроить 15 человек.- Установлен мукомольный станок, который в день производит до двух тонн муки из рыбных отходов. Кроме того, здесь есть и другие станки. Сейчас за один день мы производим до одной тонны рыбной муки и до 500 кг комбикормов. Спрос есть. Так как это единственный цех в Казахстане, запросы поступают не только из других регионов республики, но также из России, - сказал Амалбек Тулеумаганбетов.