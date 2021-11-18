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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 1080

Цех по переработке и реализации рыбной продукции запустили в Тупкараганском районе

В селе Аташ Тупкараганского района запущен цех по переработке и реализации рыбной продукции. В ближайшее время здесь планируют производить полуфабрикаты, а также копчёную и консервированную рыбу. Об этом сообщили в акимате области.

Фото пресс-службы ведомства
Производством занимается ТОО «Аташ Фиш Пром». Стоимость проекта 83 миллиона тенге. Мощность производства составляет 292,8 тонны в год.

Готовая продукция составляет 144 тонны, переработанная - 96 тонн, рыбная мука - 52,8 тонны. Строительные работы цеха полностью завершены. В ближайшее время здесь будут производиться филе, фарш, копчёная и консервированная рыба.

Цех по переработке и реализации рыбной продукции запустили в Тупкараганском районе


Цех по переработке и реализации рыбной продукции запустили в Тупкараганском районе


Цех по переработке и реализации рыбной продукции запустили в Тупкараганском районе


По словам технического директора цеха Амалбека Тулеумаганбетова, сейчас на фабрике начали выпускать производственную муку. Ее можно использовать в качестве кормов для птицы и животных, а также для земледелия. При полном запуске проекта планируется трудоустроить 15 человек.

- Установлен мукомольный станок, который в день производит до двух тонн муки из рыбных отходов. Кроме того, здесь есть и другие станки. Сейчас за один день мы производим до одной тонны рыбной муки и до 500 кг комбикормов. Спрос есть. Так как это единственный цех в Казахстане, запросы поступают не только из других регионов республики, но также из России, - сказал Амалбек Тулеумаганбетов.



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Комментарии ( 3 )

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 Tankushka (Посетители) Сегодня, 13:55
А рыба есть в Каспии?
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 13:44
В Аташе зарегестрированно несколько сотен лодок с мотором , почти каждый имеет в семье рыбака,так что с рыбой и проблем нет.
 
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 12:35
Интересно где будут брать рыбу? Или будут кильку ловить грязными трусами в Каспии? Где рыболовецкий флот? А если из привозной рыбы то эта рыба будет золотая.
 
 

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