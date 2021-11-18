«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 19 Ноября
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.6 KZT
  • €1 = 489 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:05

Просмотров: 1412

Директор ТОО «Аташ Фиш Пром» рассказал о рыбной продукции и об отсутствии оборудования для консервирования

Какая рыбная продукция местного производства появится вскоре на прилавках магазинов региона, рассказал руководитель цеха ТОО «Аташ Фиш Пром» Нурболат Кыдырбаев.

Фото пресс-службы ведомства
По словам Нурболата Кыдырбаева, на продажу в свежемороженом виде будет поставляться килька, кефаль, сазан и лещ.

- Мелкая килька и другая рыбная некондиция пойдут на муку. Из частиковых (кефаль, сазан, лещ) будут делать копченую продукцию и фарш. Отходы от разделки всей рыбы тоже пойдут на муку (отдельно от муки из кильки). А консервировать пока не собираемся, в планах нет и оборудования нет, - рассказал Нурболат Кыдырбаев.

По данным Нурболата Кыдырбаева, на данный момент закуп рыбы происходит через ТОО «Актау-Балык» и ООО «Бакреу» (РФ).

- На будущий год планируем закупиться у местных рыбаков и рыбацких бригад, имеющих разрешение на вылов, - отметил директор цеха.

Напомним, что в селе Аташ Тупкараганского района запущен цех по переработке и реализации рыбной продукции. Готовая продукция составляет 144 тонны, переработанная - 96 тонн, рыбная мука - 52,8 тонны.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сухов.
  • DAD
 Дизель (Посетители) Вчера, 19:51
На будущий год планируем закупаться у местных рыбаков и рыбацких бригад, имеющих разрешение на вылов, - отметил директор цеха.

Включая баркашей под крышей, отличный рынок сбыта для них, не надо в город везти каждый будет иметь свои проценты от сделки...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика