Директор ТОО «Аташ Фиш Пром» рассказал о рыбной продукции и об отсутствии оборудования для консервирования

Фото пресс-службы ведомства
По словам Нурболата Кыдырбаева, на продажу в свежемороженом виде будет поставляться килька, кефаль, сазан и лещ.
- Мелкая килька и другая рыбная некондиция пойдут на муку. Из частиковых (кефаль, сазан, лещ) будут делать копченую продукцию и фарш. Отходы от разделки всей рыбы тоже пойдут на муку (отдельно от муки из кильки). А консервировать пока не собираемся, в планах нет и оборудования нет, - рассказал Нурболат Кыдырбаев.
По данным Нурболата Кыдырбаева, на данный момент закуп рыбы происходит через ТОО «Актау-Балык» и ООО «Бакреу» (РФ).
- На будущий год планируем закупиться у местных рыбаков и рыбацких бригад, имеющих разрешение на вылов, - отметил директор цеха.
Напомним, что в селе Аташ Тупкараганского района запущен цех по переработке и реализации рыбной продукции. Готовая продукция составляет 144 тонны, переработанная - 96 тонн, рыбная мука - 52,8 тонны.
- Мелкая килька и другая рыбная некондиция пойдут на муку. Из частиковых (кефаль, сазан, лещ) будут делать копченую продукцию и фарш. Отходы от разделки всей рыбы тоже пойдут на муку (отдельно от муки из кильки). А консервировать пока не собираемся, в планах нет и оборудования нет, - рассказал Нурболат Кыдырбаев.
По данным Нурболата Кыдырбаева, на данный момент закуп рыбы происходит через ТОО «Актау-Балык» и ООО «Бакреу» (РФ).
- На будущий год планируем закупиться у местных рыбаков и рыбацких бригад, имеющих разрешение на вылов, - отметил директор цеха.
Напомним, что в селе Аташ Тупкараганского района запущен цех по переработке и реализации рыбной продукции. Готовая продукция составляет 144 тонны, переработанная - 96 тонн, рыбная мука - 52,8 тонны.