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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:32

Просмотров: 1070

Чёрный саксаул планируют высадить вокруг хвостохранилища Кошкар-Ата в Мангистау

Чиновники занимаются расчётом затрат на создание зелёной зоны вокруг хвостохранилища. Об этом сообщил Дуйсен Кусбеков, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
По данным Кусбекова, в регионе разработана «Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Мангистауской области». Документ был утверждён Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. В дорожной карте освещены актуальные экологические проблемы области.

- В дорожную карту по комплексному решению экологических проблем области включено 36 мероприятий по сортировке, переработке, утилизации твёрдых бытовых и опасных отходов, сокращению отходов крупных пригородных предприятий, озеленению, а также экологической пропаганде и просвещению. Один из проектов - восстановление хвостохранилища Кошкар-Ата. Будут приняты необходимые меры по реализации дорожной карты. Работы пройдут поэтапно в установленные сроки. Кроме этого, разработана научно-исследовательская работа «Изучение территории и расчёт затрат на создание зелёной защитной зоны в 150 га вокруг хвостохранилища Кошкар-Ата на 2020-2025 годы». Согласно сметной документации на 150 гектарах зелёной защитной зоны планируется высадить 400 тысяч саженцев чёрного саксаула, - сообщил Дуйсен Кусбеков.



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Комментарии ( 6 )

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Бродяга (Посетители) Сегодня, 15:33
Ладно поверю ещё раз ! blind
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:31
Цитата: дорожник
Сплошные плюсы: легко принимаются, не требуют полива, скот их не жрет, хорошо задерживают песок

Отличная идея! И электричества не надо! И вандалов нет!
 
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  • 12-й регион
  • ЁмоЁ
  • chilian
  • diger
  • alesha
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:21
предлагаю засадить окрестности хвостохранилища пластиковыми пальмами и тюльпанами. Сплошные плюсы: легко принимаются, не требуют полива, скот их не жрет, хорошо задерживают песок

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • bekenova
  • tolk
  • diger
 Orion (Посетители) Сегодня, 13:53
Всё делается с умыслом, распил бюджета и конечно скот накормить, а то картон кушали.
На будущий год еще посадят и так бесконечный распил бюджета.
Мои поздравления, еще один вид дохода для чиновников.
 
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  • Феникс
  • Tankushka
  • tolk
  • Космос
  • Ирон
 chrome (Посетители) Сегодня, 13:25
Ням tost ! Шубатик понажористее станет, на саксауле то радиоктивненьком death !
 
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  • Сухов.
  • chrome
  • Kz001
 diger (Посетители) Сегодня, 13:07
Скот всё сжрёт, неужели эту очевидность не видно уже сейчас? Или опять цель распилить бюджет, кто там будет считать погибшие саженцы, если никто не за что не отвечает. Сколько уже погубили деревьев, саженцев вдоль дорог, кто за это ответил? Нет...
 
 

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