Чёрный саксаул планируют высадить вокруг хвостохранилища Кошкар-Ата в Мангистау

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По данным Кусбекова, в регионе разработана «Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Мангистауской области». Документ был утверждён Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. В дорожной карте освещены актуальные экологические проблемы области.



- В дорожную карту по комплексному решению экологических проблем области включено 36 мероприятий по сортировке, переработке, утилизации твёрдых бытовых и опасных отходов, сокращению отходов крупных пригородных предприятий, озеленению, а также экологической пропаганде и просвещению. Один из проектов - восстановление хвостохранилища Кошкар-Ата. Будут приняты необходимые меры по реализации дорожной карты. Работы пройдут поэтапно в установленные сроки. Кроме этого, разработана научно-исследовательская работа «Изучение территории и расчёт затрат на создание зелёной защитной зоны в 150 га вокруг хвостохранилища Кошкар-Ата на 2020-2025 годы». Согласно сметной документации на 150 гектарах зелёной защитной зоны планируется высадить 400 тысяч саженцев чёрного саксаула, - сообщил Дуйсен Кусбеков.