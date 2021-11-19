Жители 32А микрорайона Актау выступают против установки мобильного павильона около детской площадки

Горожане рассказали, что один из предпринимателей города решил установить мобильный магазин прямо на участке, который изначально был предназначен для детской площадки и спортивной зоны.Возводить конструкцию предприниматель начал без их согласия.- Предприниматель стал строить мобильный павильон прямо на детской площадке. Жителям сказал, что откроет донерную. Мы, жители двух домов, против постройки на детской площадке. Мы требуем, чтобы данный участок земли был открытым, доступным для детей и подростков, для их досуга, чтобы после работы и в выходные дни люди могли там проводить время. Нам не нужна новая торговая точка. Нам нужна безопасность наших детей, и чтобы наши престарелые родители могли в любое время спокойно отдыхать на свежем воздухе. Необходимо обустроить это место для детей и взрослых, высадить деревья, - рассказывает жительница 18 дома.По утверждению жильцов, они обратились с жалобой к участковому, после чего строительство магазина приостановили.В городском акимате сообщили, что предпринимателю было выдано разрешение на установку мобильного павильона в рамках программы «План развития территории».- Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства уведомил предпринимателя о необходимости переноса земельного участка в другое место, - заявили в акимате.После этого заявления недолго жители 32А микрорайона радовались. Предприниматель сообщил им, что перенесёт мобильный павильон, но всего на несколько метров.- Нам он уже сказал, что вместо донерной будет магазин. У нас до сих пор в голове не укладывается, как и кто ему выдал разрешение на строительство магазина возле детской площадки и без согласия жителей близлежащих домов. Мы категорический против какого-либо строительства возле детской площадки и готовы стоять до победного. Мы будем выходить на пикеты и бороться за детскую площадку, - говорят жители 18 и 19 домов в 32А микрорайоне.