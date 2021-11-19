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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:01

Просмотров: 2194

Жители 32А микрорайона Актау выступают против установки мобильного павильона около детской площадки

Жители 18 и 19 домов в 32А микрорайоне выступили против установки мобильного павильона рядом с их домами. Горожане уверяют, что предприниматель начал возводить магазин на участке, предназначенном для детской площадки. А также люди заявили, что установка магазина началась без их согласия.

Фото жителей Актау
Горожане рассказали, что один из предпринимателей города решил установить мобильный магазин прямо на участке, который изначально был предназначен для детской площадки и спортивной зоны.

Жители 32А микрорайона Актау выступают против установки мобильного павильона около детской площадки


Возводить конструкцию предприниматель начал без их согласия.

- Предприниматель стал строить мобильный павильон прямо на детской площадке. Жителям сказал, что откроет донерную. Мы, жители двух домов, против постройки на детской площадке. Мы требуем, чтобы данный участок земли был открытым, доступным для детей и подростков, для их досуга, чтобы после работы и в выходные дни люди могли там проводить время. Нам не нужна новая торговая точка. Нам нужна безопасность наших детей, и чтобы наши престарелые родители могли в любое время спокойно отдыхать на свежем воздухе. Необходимо обустроить это место для детей и взрослых, высадить деревья, - рассказывает жительница 18 дома.

По утверждению жильцов, они обратились с жалобой к участковому, после чего строительство магазина приостановили.

В городском акимате сообщили, что предпринимателю было выдано разрешение на установку мобильного павильона в рамках программы «План развития территории».

- Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства уведомил предпринимателя о необходимости переноса земельного участка в другое место, - заявили в акимате.

После этого заявления недолго жители 32А микрорайона радовались. Предприниматель сообщил им, что перенесёт мобильный павильон, но всего на несколько метров.

Жители 32А микрорайона Актау выступают против установки мобильного павильона около детской площадки


- Нам он уже сказал, что вместо донерной будет магазин. У нас до сих пор в голове не укладывается, как и кто ему выдал разрешение на строительство магазина возле детской площадки и без согласия жителей близлежащих домов. Мы категорический против какого-либо строительства возле детской площадки и готовы стоять до победного. Мы будем выходить на пикеты и бороться за детскую площадку, - говорят жители 18 и 19 домов в 32А микрорайоне.



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Комментарии ( 6 )

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Куцеба Роман (Посетители) Сегодня, 16:57
12-й регион, там даже если деревья посадят - сами жильцы их и угробят. А то что площадку хотели для детей сделать - это мне кажется отмазка. Им нужен пустырь - большой пустырь - урты то на праздники некуда будет ставить, если всё застроят.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:09
а почему кто то долже спрашивать мнение этих жильцов?
это земля их частная собственность?
абсолютно согласен с комменатором 12-й регион,
никому нахрен не нужен был этот кусок пустыря. как только кто то решил его использовать так все вспомнили, что у их величества забыли разрешения спросить.
раз такие принципиальные, то и не ходите потом в этот магазин.
хотя о чем это я. будут ходить и возмущаться, что кефир не того производства им там продают или булочки утренние а не только что приготовленные.
только ныть и могут.

и я даже больше чем уверен, что часть этих самых жильцов являются владельцами таких же донерных/магазинов и т.д.
 
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Бродяга (Посетители) Сегодня, 16:01
Правильно , где отмечено там надо хотя-бы ставить , вдоль тротуара . Куда блин лепят ! Какие тараканы у них в голове ,чёрт его знает! Маразм крепчает к великому моему сожалению.
 
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  • bekenova
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 14:45
Цитата: tolk
Акимат получается не удосужился узнать мнения жильцов ,прежде чем выдавать разрешение!

а когда в последнее время их интересовало мнение жильцов?

Не успели микрорайон построить уже что-то внутри застраивают

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • синдбад
  • bekenova
 tolk (Посетители) Сегодня, 14:24
Акимат получается не удосужился узнать мнения жильцов ,прежде чем выдавать разрешение!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Kain-Livesy
  • Имярек
  • ЁмоЁ
  • Космос
  • chilian
  • Pinochet
  • zhanino
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:22
Необходимо обустроить это место для детей и взрослых, высадить деревья, - рассказывает жительница 18 дома.

Вспомнили про деревья! А кто вам мешал всё это время высадить их там? Всё ждёте, когда какой-нибудь дядя будет делать за вас? Прошли те времена! Берите и сажайте! Лично я тоже против строек этих харчевен возле детских площадок, но если бы этот чел не начал там стройку, то вам всем было бы плевать на этот голый участок...Были бы деревья, было бы проще воевать с акиматом. Был бы резонанс! А так...., теперь "выдано разрешение на установку мобильного павильона в рамках программы «План развития территории»."
 
 

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