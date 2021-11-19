В Мангистауской области выявлен факт хищения более 63 тысяч литров авиационного топлива

В ходе следствия установлено, что он совместно с заведующим склада ГСМ аэропорта организовали хищение авиационного топлива (керосина).- В дальнейшем они реализовывали керосин по 120 тенге за литр. Перекупщики смешивали топливо с моторным маслом и продавали третьим лицам уже по 150-160 тенге за литр. Всего похищено свыше 63 тысяч литров авиационного топлива. Данные лица осуждены к трём годам ограничения свободы, - сообщили в агентстве по финансовому мониторингу РК.