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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:45

Просмотров: 2238

В Мангистауской области выявлен факт хищения более 63 тысяч литров авиационного топлива

Сотрудниками территориального департамента агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан водитель службы ГСМ АО «Международный аэропорт Актау» при попытке незаконной реализации авиационного топлива.

Фото из открытых источников
В ходе следствия установлено, что он совместно с заведующим склада ГСМ аэропорта организовали хищение авиационного топлива (керосина).

- В дальнейшем они реализовывали керосин по 120 тенге за литр. Перекупщики смешивали топливо с моторным маслом и продавали третьим лицам уже по 150-160 тенге за литр. Всего похищено свыше 63 тысяч литров авиационного топлива. Данные лица осуждены к трём годам ограничения свободы, - сообщили в агентстве по финансовому мониторингу РК.




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Комментарии ( 7 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 22:17
63 тыс. литров... Больше чем на 7 млн, или в накрутке почти 10 млн.
Это не факт хищения, это факт упущения отдела по фин мониторингу. Тем более аэропорт международный, не внутренний.
 
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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 21:23
По-аккуратнее надо было,кому нужны конкуренты?

i
 
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  • rastolkuy
  • User_90
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 20:44
Ограничения свободы. Даже не лишения. Прикольно)
 
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  • rastolkuy
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 20:05
Тут явно кто-то из своих "настучал" да и здал с потрохами из-за выросшего аппетита ...
 
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 Gor (Посетители) Сегодня, 19:36
А сколько не поймали .
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 19:03
+ масло получается тоже воровали?

за ОПГ 3 года?! )))

всё вижу
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 18:18
Организованная группа своровала керосин и им ограничение , а не реальный срок?
 
 

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