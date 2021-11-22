Парень набросился на девушку в букмекерской конторе в Жанаозене

Как стало известно, молодой человек 23 лет зашёл в одну из букмекерских контор в Жанаозене. Сначала он начал приставать к посетителям.Администрация заведения попросила его вежливо покинуть здание, но он не отреагировал. Снова затеял потасовку, в ходе которой ударил девушку.На место прибыли сотрудники полиции, которые завели на него уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство).1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.Наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.