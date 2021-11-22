Парень набросился на девушку в букмекерской конторе в Жанаозене

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Как стало известно, молодой человек 23 лет зашёл в одну из букмекерских контор в Жанаозене. Сначала он начал приставать к посетителям.
Администрация заведения попросила его вежливо покинуть здание, но он не отреагировал. Снова затеял потасовку, в ходе которой ударил девушку.
На место прибыли сотрудники полиции, которые завели на него уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство).
Статья 293. Хулиганство
1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.
Наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Администрация заведения попросила его вежливо покинуть здание, но он не отреагировал. Снова затеял потасовку, в ходе которой ударил девушку.
На место прибыли сотрудники полиции, которые завели на него уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство).
Статья 293. Хулиганство
1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.
Наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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