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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:52

Просмотров: 439

Парень набросился на девушку в букмекерской конторе в Жанаозене

На хулигана завели уголовное дело, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Кадр видео
Как стало известно, молодой человек 23 лет зашёл в одну из букмекерских контор в Жанаозене. Сначала он начал приставать к посетителям.

Администрация заведения попросила его вежливо покинуть здание, но он не отреагировал. Снова затеял потасовку, в ходе которой ударил девушку.

На место прибыли сотрудники полиции, которые завели на него уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство).

Статья 293. Хулиганство

1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.




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